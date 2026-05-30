Guillermo Ochoa podría jugar otro Mundial, según Adrían Chávez

Guillermo Ochoa ha sido uno de los referentes de la selección mexicana en los últimos Mundiales. Los llamados de “Memo” han sido cuestionados. Analistas y personalidades del deporte consideran que Javier Aguirre debe darle paso a “sangre nueva” en el arco mexicano. Pero el legendario Adrián Chávez tiene otra percepción.

Adrián Chávez es el arquero que más partidos oficiales ha jugado en la historia de las Águilas del América. Chávez es un exguardameta con mucho calibre y experiencia. Adrián fue cuestionado sobre la convocatoria de Guillermo Ochoa al Mundial de 2026 con 40 años.

“¿Por qué dicen que Cristiano Ronaldo, con 40 años, es un chavo de 20 años? Pues por la condición física. Afortunadamente, Memo Ochoa es un jugador que no se ha lesionado, gracias a Dios, es un cuate de familia, que siempre lo ves profesional 100% y mientras él no se canse mentalmente puede jugar hasta el siguiente Mundial“, dijo Chávez en una entrevista con Heraldo Deportes.

MEMO OCHOA ENTRENA COMO SI FUERA SU PRIMER MUNDIAL??



Reflejos, intensidad, liderazgo y muchísimas ganas de competir. Guillermo Ochoa se sigue luciendo en los entrenamientos de porteros del Tri, dejando claro que sigue peleando por la titularidad rumbo a la justa del 2026?? pic.twitter.com/kpUN7BZd09 — Claro Sports (@ClaroSports) May 15, 2026

La experiencia es clave

Adrián Chávez considera que Guillermo Ochoa ha hecho todo lo posible para mantener un buen nivel a sus 40 años. “Memo” se mantiene activo y en sus últimas tres temporadas ha vuelto a acumular experiencias en Europa. Ochoa ha atajado Italia, Portugal y Chipre.

“Mientras él físicamente esté bien trabajado, tiene la velocidad, la potencia y la resistencia de un chavo de 20 años. Eso es lo que la gente no ha entendido. Te ubicas mejor, haces las cosas mejor, sabes cómo moverte mejor, lo que no hace un portero novato (…) Eso es lo que da la experiencia: el saberse ubicar, estar mejor preparado, leer las jugadas mejor, tomar mejores decisiones efectivas para resolver“, explicó.

Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina? fue un privilegio. ??



Hoy comienza mi última concentración.

Pero esta vez la miro distinto.

Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos? y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo.



He? pic.twitter.com/r9isoGX6Hq — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) May 11, 2026

El exguardameta del Club América fue cuestionado sobre la posibilidad de que en el Mundial haya otro intérprete bajo los tres palos de El Tri. Adrián Chávez respetó el peso de la experiencia y dejó entrever su favoritismo sobre Guillermo Ochoa.

“Yo no. Y sabes por qué, porque se trata de una Copa del Mundo… Ahí se los dejo“, sentenció.

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