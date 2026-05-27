Lionel Scaloni habló sobre la lesión de Lionel Messi antes del Mundial

Lionel Messi es la principal noticia de los medios deportivos por las complicaciones sobre su estado físico. El futbolista argentino sufrió una lesión en el duelo del Inter Miami contra Philadelphia Union por la MLS. Lionel Scaloni lamenta este panorama antes del Mundial de 2026.

El exjugador del FC Barcelona salió sustituido del encuentro en el minuto 73. El propio Messi habría sentido las molestias y tomó la decisión de no exigirse más dentro del campo mientras era reemplazado.

‼️🇦🇷 Lionel Messi PIDIÓ EL CAMBIO en Inter Miami y SE FUE DIRECTO AL VESTUARIO, con una molestia física.



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Lionel Scaloni estaba presenciando el encuentro del capitán de la Albiceleste. El seleccionador argentino describió qué sintió al ver esa escena, pero le da esperanzas a los aficionados de la selección de Argentina.

“Estábamos viendo el partido acá en el predio y nos dimos cuenta que pidió el cambio, que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferimos que no hubiera pasado nada. Vamos a esperar qué evolución tiene“, dijo el estratega en una entrevista con DSports.

ASÍ VIVIÓ SCALONI EL CAMBIO DE MESSI 😱



🇦🇷 El DT de la Selección Argentina relató cómo vio el partido de Inter Miami vs. Philadelphia, encuentro donde Leo salió de cambio por una fatiga.



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Lionel Messi ahora tendrá que pasar por un proceso de recuperación. A un par de semanas del inicio de la Copa del Mundo de 2026 habrá expectativas sobre cómo afrontará Messi el Mundial y cuál será su condición física.

“A todos nos hubiera gustado que Messi llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así. Los jugadores que se lesionaron recientemente todavía no están recuperados y nuestra meta es recuperarlos y que lleguen lo mejor posible”, agregó Scaloni.

La lesión de Lionel Messi

El Inter Miami tuvo que emitir un comunicado oficial para informar sobre el estado físico de Lionel Messi. El conjunto estadounidense puntualizó en las razones de las molestias del argentino, pero no ofrecieron detalles sobre el tiempo de recuperación.

“Tras someterse a nuevas pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El tiempo que tarde en retomar la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”, informó el club.

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