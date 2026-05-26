El Inter Miami revela detalles de la lesión de Lionel Messi antes del Mundial

La jornada 15 de la MLS ganó mucha más relevancia en el partido del Inter Miami. “Las Garzas” vencieron 6-4 a Philadelphia Union en el Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park. Lionel Messi fue sustituido al minuto 73 por molestias físicas. El club ofrece un panorama mucho más claro antes del Mundial de 2026.

Lionel Messi se llevó todos los flashes en el duelo contra Philadelphia. El capitán de la Albiceleste se detuvo dentro del campo durante varios minutos. Messi se desentendió de las jugadas como motivo de precaución y a la espera de ser sustituido. Tras varios días de este acontecimiento, el Inter Miami ofreció el primer parte médico oficial.

“El Inter Miami CF ha facilitado una actualización sobre la lesión de Leo Messi, presentada por Baptist Health. El capitán del Inter Miami CF tuvo que abandonar el terreno de juego ayer, domingo 24 de mayo, durante el partido contra el Philadelphia Union, debido a molestias físicas“, inicia el reporte.

‼️🇦🇷 Lionel Messi PIDIÓ EL CAMBIO en Inter Miami y SE FUE DIRECTO AL VESTUARIO, con una molestia física.



Que no sea nada, por favor. 🙏🏼 pic.twitter.com/8gxoDrZhh0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 25, 2026

En Argentina están encendidas las alarmas ante la incertidumbre del estado físico del futbolista del Inter Miami. Lionel Messi, de 38 años, espera poder participar en el Mundial de 2026. Esta sería su sexta Copa del Mundo con el conjunto Albiceleste.

“Tras someterse a nuevas pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El tiempo que tarde en retomar la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”, agrega el reporte.

¿Qué afecta la lesión de Messi?

Una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo no es una lesión que esté asociada a un desgarro muscular. Las preocupaciones en Argentina pueden disiparse. Este problema está relacionado a un estado de estrés excesivo y rigidez acumulada en el muslo.

El factor de la fatiga, relacionada con la gran sobrecarga de partidos de la temporada, hace que el músculo pierda la capacidad de contraerse y relajarse de forma eficiente. Esto hace que el músculo se vuelva rígido como mecanismo de defensa.

Aunque el Inter Miami no detalló un tiempo exacto de recuperación, el regreso de Lionel Messi puede estar previsto entre los 5 y 7 días mientras el músculo se recupera. La selección de Argentina debuta en el Mundial el 16 de junio contra Argelia. Hay tiempo suficiente para que Lionel Messi pueda estar en óptimas condiciones.

MESSI SALIÓ CON UNA MOLESTIA MUSCULAR EN INTER MIAMI



La dolencia es en el isquiotibial izquierdo y le van a hacer estudios 🙏🇦🇷



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