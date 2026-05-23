Mundial 2026, ¿qué es la tarjeta del Fan ID?

El Mundial de 2026 tendrá muchas innovaciones. La Copa del Mundo se desarrollará en Estados Unidos México y Canadá. Por primera vez 48 selecciones lucharán por levantar el trofeo. Este torneo implementará nuevas herramientas dentro y fuera de la cancha. Una de ellas es el Fan ID.

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El Fan ID es una tarjeta física que será entregada de forma gratuita. Las personas que podrán adquirirla son todos aquellos que hayan comprado una entrada para cualquiera de los encuentros del Mundial de 2026.

Unlock the experience of a lifetime: FIFA Fan ID launches for @FIFAWorldCup



⚽️ Free, customisable and packed with exclusive access to content and opportunities, the FIFA Fan ID is the must-have memento for every ticket holder at the biggest sporting event in history



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Esta tarjeta podrá ser reclamada en los puntos de información de la FIFA. Estos puntos podrán ser encontrados en las 16 sedes del Mundial de 2026. Al superar el último control que da acceso al estadio, los aficionados podrán reclamar su tarjeta en los puntos mencionados.

Este Fan ID es una tarjeta física que funciona como una especie de llave digital a múltiples contenidos oficiales del torneo, premios y activaciones. Esta tarjeta es personalizable. Luego de ser reclamada, la tarjeta debe ser escaneada desde el teléfono celular para comenzar a presenciar el contenido exclusivo.

“Tu FIFA Fan ID es tu puerta de entrada a todo un mundo de contenidos exclusivos, experiencias inolvidables y recuerdos que podrás conservar y compartir. ¡Lleva tu FIFA Fan ID con orgullo! Úsalo en cada ocasión y hazlo tuyo. Disfruta de cada segundo”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con relación a esta iniciativa.

Tu FIFA Fan ID es tu llave para la máxima experiencia el día de partido 🔑⚽️



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El Fan ID será la llave de los usuarios para poder presenciar mensajes de video en realidad aumentada, personalizar productos oficiales, FIFA Rewards, información exclusiva de los estadios, activaciones y muchos otros contenidos que se irán agregando a la plataforma.

Sedes del Mundial de 2026

Estados Unidos:

Nueva York / Nueva Jersey: New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

Los Ángeles: Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)

Dallas: Dallas Stadium (AT&T Stadium)

Miami: Miami Stadium (Hard Rock Stadium)

Atlanta: Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium)

Seattle: Seattle Stadium (Lumen Field)

Houston: Houston Stadium (NRG Stadium)

Filadelfia: Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field)

Kansas City: Kansas City Stadium (GEHA Field at Arrowhead Stadium)

Boston: Boston Stadium (Gillette Stadium)

Área de la Bahía de San Francisco: San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium)

México:

Ciudad de México: Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)

Guadalajara: Estadio Guadalajara (Estadio Akron)

Monterrey: Estadio Monterrey (Estadio BBVA)

Canadá:

Vancouver: BC Place Vancouver

Toronto: Toronto Stadium (BMO Field)

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