Uruguay es la primera selección sin seleccionador tras el Mundial de 2026

La selección de Uruguay afrontará un nuevo Mundial. Marcelo Bielsa será su líder desde el banquillo. El estratega argentino dirigirá el tercer Mundial en su carrera. Pero el “Loco” ya tiene claro su futuro: dejará a los “Charrúas” tras la Copa del Mundo.

“Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo que culmina con la Copa del Mundo. Que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional poder participar de una Copa del Mundo”, dijo el estratega Argentino.

— “NUESTRO TRABAJO CULMINA CON LA COPA DEL MUNDO”



— “VOY A AGRADECER TODA LA VIDA A URUGUAY QUE ME HAYA PERMITIDO DISFRUTAR DE UNA COMPETENCIA COMO EL MUNDIAL”



Marcelo Bielsa en el evento organizado por la AUF en el Antel Arena. pic.twitter.com/dCvWAdoq1g — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) May 21, 2026

El conjunto sudamericano fue emparejado en el Grupo H del Mundial de 2026. Los “Charrúas” se medirán a España, Cabo Verde y Arabia Saudita. No será un inicio sencillo para Marcelo Bielsa en su “Last Dance”.

El “Loco” inició con la selección uruguaya en mayo de 2023. Marcelo Bielsa ha podido dirigir 33 partidos al mando del conjunto “Charrúa”. Marcelo Bielsa mantiene un balance de 16 victorias, 10 empates y 7 derrotas.

Un nuevo Mundial para Marcelo Bielsa

El respetado entrenador argentino expresó su gratitud con la Asociación Uruguaya de Fútbol por confiar en él para este proceso. El conjunto “Charrúa” le dará la posibilidad a Bielsa de dirigir su tercer Mundial.

“Yo particularmente le voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa”, dijo el estratega argentino.

Marcelo Bielsa dirigió a Argentina en el Mundial de Corea-Japón 2002. La Albiceleste no pudo pasar la fase de grupos. En el Mundial de Sudáfrica 2010, Bielsa comandó a la selección chilena. La “Roja” alcanzó los octavos de final. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será su tercera oportunidad para seguir avanzando en el torneo.

Viendo el archivo antes del Mundial me encuentro con esta joyita.



Marcelo Bielsa haciendo jueguitos previo al partido ante Inglaterra en Corea – Japón. pic.twitter.com/bBF6A5SnTI — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) May 4, 2026

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