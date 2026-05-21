Selección de Argentina usará IA durante el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino sorprendió este miércoles al anunciar una alianza estratégica con Google para incorporar la inteligencia artificial de Google Gemini durante el Mundial 2026.

El anuncio se realizó en Times Square, en Nueva York, a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, donde la selección de Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

Argentina usará IA para prevenir lesiones y analizar partidos

La tecnología de Google Gemini será utilizada directamente por el cuerpo técnico de la selección argentina con el objetivo de optimizar distintos procesos deportivos durante el Mundial 2026.

“Toda esa tecnología nos va a permitir trabajar mucho en la prevención de lesiones, el análisis táctico y muchas otras cosas en tiempo real que impliquen la toma de decisiones de los cuerpos técnicos”, aseguró Leandro Petersen, director comercial de la Asociación del Fútbol Argentino.

La implementación de inteligencia artificial en áreas tácticas y médicas representa uno de los movimientos tecnológicos más importantes realizados por una selección nacional de fútbol en la antesala de un Mundial.

La AFA y Google presentan su alianza en Times Square

La presentación oficial entre la Asociación del Fútbol Argentino y Google se llevó a cabo en Times Square, uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York.

Aunque la AFA no reveló detalles financieros del acuerdo, Leandro Petersen aseguró que se trata de “uno de los acuerdos más importantes para la historia de AFA”.

El convenio no solo estará enfocado en el rendimiento deportivo, sino también en acercar nuevas experiencias digitales a los aficionados de la selección argentina.

Los aficionados podrán interactuar con Messi gracias a Gemini

Uno de los puntos más llamativos de la alianza será la interacción de los aficionados con herramientas de inteligencia artificial relacionadas con la selección de Argentina.

“Los aficionados podrán usar la IA de Gemini para crear imágenes con sus ídolos, canciones y otros contenidos a la hora de sacarse fotos y subirlas a la plataforma. Los fans que no van a estar en el Mundial se van a poder sentir cerca de la selección y de ídolos globales como Lionel Messi“, agregó Petersen.

La integración de contenido generado por IA apunta a convertir el Mundial 2026 en una experiencia mucho más interactiva para millones de seguidores alrededor del mundo.

El Mundial 2026 será el primero marcado por la inteligencia artificial

La Copa del Mundo de 2026 será la primera gran cita del fútbol internacional después del auge global de plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT, Claude, Grok y Google Gemini.

“Va a ser completamente distinto a cualquier otro Mundial que hayamos vivido. La IA va a estar en la palma de la mano de los aficionados, los jugadores, los cuerpos técnicos… va a cambiarlo todo”, afirmó Flor Sabatini, directora de comunicaciones de Google para Hispanoamérica.

El uso de herramientas basadas en inteligencia artificial promete transformar tanto el análisis deportivo como la experiencia de los aficionados durante el torneo.

Argentina llega como favorita al Mundial 2026

La selección de Argentina, liderada por Lionel Messi, aparece nuevamente entre las principales candidatas al título junto a selecciones como Francia y España.

El combinado albiceleste intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022, ahora apoyado también por nuevas herramientas tecnológicas que buscarán marcar diferencia dentro y fuera de la cancha.

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