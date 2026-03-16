“Chiquito” Romero, el guardameta con más partidos en la selección albiceleste, anuncia su retiro del fútbol

El arquero argentino Sergio ‘Chiquito’ Romero anunció este lunes su retiro del fútbol profesional a los 39 años, poniendo fin a una carrera de más de 20 años en la élite en la que conquistó diez títulos y dejó una marca histórica con la selección argentina.

El exguardameta de Manchester United y Boca Juniors tomó la decisión a comienzos de 2026, mientras formaba parte del plantel de Argentinos Juniors, club al que llegó tras su salida del conjunto xeneize. En declaraciones a EFE, Romero confirmó que el final de su carrera ya estaba decidido tras una larga trayectoria en el fútbol internacional.

Sergio Romero apunta a iniciar su carrera como entrenador

Tras anunciar su retiro, Sergio Romero reveló que su próximo objetivo será seguir ligado al fútbol desde el banquillo, iniciando un nuevo camino como entrenador de equipos.

El exportero argentino busca aprovechar la experiencia acumulada en clubes de Europa y Sudamérica, además de su amplio recorrido con la selección argentina, para comenzar una etapa distinta dentro del deporte.

🇦🇷❌ SERGIO ROMERO SE RETIRA DEL FÚTBOL.



⛔️ “Chiquito” se lanzará como entrenador y ya tiene su cuerpo técnico armado.



vía @Cristoffede pic.twitter.com/Ql1hXV0ori — JS (@juegosimple__) March 16, 2026

Récord histórico con la selección argentina

Uno de los logros más destacados de Sergio ‘Chiquito’ Romero fue su legado con la Albiceleste, donde disputó 96 partidos, convirtiéndose en el arquero con más encuentros en la historia de la selección argentina.

El segundo lugar en esa lista lo ocupa Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien todavía está lejos con 57 partidos disputados bajo los tres palos del combinado nacional.

Romero fue titular en dos Copas del Mundo, defendiendo el arco argentino en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de participar en las Copas América de 2011, 2015 y 2016.

También logró importantes títulos con las selecciones juveniles: ganó el Mundial Sub-20 de 2007 en Canadá y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con la selección sub-23.

La generación que rozó la gloria con Argentina

El arquero formó parte de una generación histórica del fútbol argentino, junto a futbolistas como Javier Mascherano, que estuvo cerca de romper una larga sequía de títulos para el país.

Esa camada protagonizó momentos decisivos como la final del Mundial de Brasil 2014, perdida ante Alemania, y las derrotas frente a Chile en la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, resultados que dejaron a la Albiceleste a las puertas de la gloria internacional.

De Racing a Europa: el camino de Sergio Romero

Nacido en la provincia argentina de Misiones, Sergio Romero surgió de las categorías formativas de Racing Club, donde debutó profesionalmente en 2006.

Tras mostrar un gran rendimiento en sus primeros partidos, fue transferido al AZ Alkmaar de Países Bajos, iniciando así una extensa etapa en el fútbol europeo.

Durante su carrera en el continente jugó en Manchester United de Inglaterra, Mónaco de Francia y en Italia defendió las porterías de Sampdoria y Venezia. En varios de estos clubes debió competir constantemente por la titularidad.

Su etapa en Boca y la recordada Libertadores 2023

Ya de regreso en Argentina, Sergio Romero vivió uno de los momentos más destacados de su etapa reciente con Boca Juniors durante la Copa Libertadores 2023.

El arquero fue clave para que el equipo alcanzara la final del torneo gracias a la gran cantidad de penales atajados en las fases eliminatorias. Sin embargo, el conjunto argentino cayó en la final disputada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde Fluminense se quedó con el título continental.

El final de su ciclo en Boca y su salida del club

Tras ese pico de rendimiento, Romero atravesó una etapa complicada marcada por errores y críticas de los aficionados de Boca.

La tensión llegó a su punto máximo luego de una derrota en el Superclásico ante River Plate en septiembre de 2024, cuando el arquero protagonizó un enfrentamiento cara a cara con un fanático en las gradas de La Bombonera. El episodio derivó en la pérdida de la titularidad y finalmente en su salida del club.

Los números de la carrera de Sergio Romero

A lo largo de su trayectoria profesional, Sergio ‘Chiquito’ Romero disputó 371 partidos a nivel de clubes, en los que recibió 351 goles y consiguió 150 vallas invictas, cifras que reflejan la solidez de uno de los arqueros más importantes del fútbol argentino en el siglo XXI.

Con su retiro, el fútbol despide a un guardameta que dejó huella tanto en Europa como en la selección argentina, donde todavía mantiene el récord histórico de partidos jugados por un arquero con la Albiceleste.

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