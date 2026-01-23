Santiago Giménez reconoció que fue un factor emocional lo que lo llevó a elegir a México antes que a Argentina

Santiago Giménez es uno de los referentes del fútbol mexicano en Europa. El delantero del Milán presume la bandera mexicana en Italia. Sin embargo, el “Bebote” pudo haber jugado para la selección de Argentina. Giménez tomó una decisión que no paso por el aspecto deportivo.

El “Bebote” nació en Resistencia, Buenos Aires, pero sus inicios en el fútbol fueron en México. Santiago Giménez tenía la opción de elegir entre la Albiceleste y El Tri. En el conjunto sudamericano tiene más opciones de conseguir logros colectivos. Pero el delantero del Milán recalcó que no tomó una decisión deportiva.

“Yo no me pregunté como algo futbolístico, qué me beneficia más: jugar para Argentina o jugar para México”, aclaró Giménez en una entrevista para ESPN.

Todo se basó en el sentimiento. Santiago Giménez reconoció que se siente más mexicano que argentino. Al delantero de 24 años se entrega al máximo en los partidos de El Tri. Giménez es un futbolista que “suda” la playera de la selección mexicana por pasión.

“La pregunta que me hice: qué me siento más, me siento más mexicano o me siento más argentino, entonces ahí fue que tomé la decisión de ir por la selección mexicana, amo Argentina, nací en Argentina, pero me siento más mexicano y no me quiero mentir a mí mismo”, argumentó.

Conexión con México

El “Chaco” Giménez, padre de Santiago, fue un jugador con un recorrido importante dentro de la Liga MX. Christian también representó a El Tri.

A pesar de haber nacido en Argentina, Santiago Giménez conoció la pasión por el fútbol en tierras mexicanas. El futbolista del Milán hizo todas las categorías formativas con Cruz Azul. Cuando llegó al primer equipo de La Máquina, el “Bebote” deslumbró y se marchó al Feyenoord de Países Bajos.

Con su decisión más que tomada, Santiago Giménez ya acumula 46 partidos defendiendo la camiseta de la selección mexicana. “Santi” sólo ha marcado 6 goles. A pesar de que no ha podido sobresalir, Javier Aguirre y los aficionados mexicanos espera que pueda explotar dentro de Él Tri tal y como lo ha hecho en Europa.

