México venció a Panamá con lo justo 1-0 en un Tricolor con más oscuros que claros

La selección de México apenas pudo vencer 0-1 a Panamá con un agónico autogol en duelo de preparación para el Mundial 2026, en donde el cuadro azteca tuvo una actuación con más oscuros que claros, mostrando sin duda muchas fallas en entendimiento y ritmo de juego.

El resultado fue rescatado casi en forma agónica con un autogol anotado en su propia meta por el defensa de la oncena canalera Richard Peralta al minuto 92 en una acción donde Jesús Gallardo se metió por la izquierda hasta casi línea final para mandar un centro que fue tocado por varias piernas y se coló entre las piernas impulsado por el jugador centroamericano.

¡Autogol de Panamá después de una gran jugada de la Hormiga y Gallardo! ⚽⚽⚽#FutConLaBanda pic.twitter.com/uXPH0g8Gqk — TUDN USA (@TUDNUSA) January 23, 2026

Este gol fue la justificación de un seleccionado mexicano que tuvo varias novedades en su formación como mandar los debuts de los mexicoamericanos Richard Ledezma y Brian Gutiérrez que junto con Obed Vargas, formaron el tridente que la selección azteca arrebató a su vecino Estados Unidos en el talento creciente en el fútbol de la Major League Soccer (MLS).

Qué técnica de la Hormiga. Estuvo a centímetros de poner el primero pero Gunn hizo un atajadón 😮‍💨💥#FutConLaBanda pic.twitter.com/v2UvWMncAB — TUDN USA (@TUDNUSA) January 23, 2026

Los tres jugadores tuvieron una buena participación y mostraron algunos chispazos que hace pensar en seguir dándoles oportunidad junto con Kevin Castañeda y Eduardo Águila, que junto con el pie veterano como Raúl Rangel en la portería, Víctor Guzmán, Bryan González, Luis Romo, Marcel Ruiz, Roberto Alvarado y Germán Berterame.

Ledezma, Obed y Gutiérrez se vieron bien, con aproximaciones importantes, tratando de apoyar la labor del Piojo Alvarado, de Luis Romo y sobre todo de Germán Berterame que fue el jugador que más batalló para destroncar a la zaga panameña que se tiró en casi todos los 90 minutos en su propia zona,

México en la primera mitad no tuvo casi opciones al frente debido a la forma de pararse de los panameños y que en la segunda mitad le complicaron más la existencia a los mexicanos que buscó mayores variantes con el ingreso de Erik Lira, Carlos Rodríguez y Kevin Castañeda que ingresaron por Brian Rodríguez, Obed Vargas y Marcel Ruiz.

Los movimientos trajeron frescura a México, pero no mayor amplitud ofensiva, como tampoco cuando ingresó Armando “Hormiga” González por Germán Berterame, más allá del esfuerzo que pusieron ambos y que al final no logró mayores dividendos.

¡No me hagas esto, Berterameeee! Ledezma le puso un bombón y la mandó para afuera 😫😢#FutConLaBanda pic.twitter.com/yJHF4zv4lX — TUDN USA (@TUDNUSA) January 23, 2026

Finalmente llegó el gol de México en una jugada fortuita con el autogol de Peralta al minuto 92 en un duelo que pasará a la historia por su intrascendencia y que solo sirvió para ver que Ledezma, Gutiérrez y Obed Vargas no se achicaron como tampoco Kevin Castañeda y mucho menos la Hormiga González y Eduardo Águila.

