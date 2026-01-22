Santiago Giménez quiere conquistar el Mundial 2026 con México

Comienza la cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se desarrollará en junio de 2026. El Tri estará presente con el objetivo de limpiar su mala imagen dejada en Qatar 2022. Santiago Giménez cree que la selección mexicana puede levantar el título ante su gente.

En una entrevista con ESPN, Santiago Giménez no ocultó sus ilusiones y sentenció con seguridad que la selección mexicana hará historia en la Copa del Mundo de 2026. El delantero del Milan no solo pensó en superar la barrera de los octavos de final. Giménez considera que hay que visualizarse como campeones.

“Haremos historia y, como dije en la entrevista antes, soy un gran soñador, quiero ser el campeón del mundo con México (…) Claro que sí, lo veo. Lo veo porque creo que creer no cuesta nada, y soñar tampoco. Ahora hay que llevarlo a la práctica, hay que contagiar a toda la gente que venga con nosotros porque ciento treinta millones somos fuertes”, sentenció.

La selección mexicana estará en el Grupo A del Mundial de 2026. El Tri jugará el 11 de junio contra Sudáfrica; el 18 de junio enfrentará a Corea del Sur y el 24 de junio de medirá al representante europeo que gane el repechaje (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte).

Una espina llamada Qatar

El Mundial de Qatar 2022 fue una de las peores participaciones de México de las últimas décadas. El Tri no pudo superar la fase de grupos que compartía con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. El objetivo de superar los octavos de final se quedó mucho más corto de lo previsto.

Pero Santiago Giménez tiene un resentimiento adicional. El “Bebote” no pasó el último corte de Gerardo Martino y no fue convocado a la Copa del Mundo. El atacante mexicano tuvo que ver el Mundial por televisión a pesar de su gran promedio goleador que mostró en sus primeros pasos con el Feyenoord de Países Bajos.

“Hay veces que, bueno, yo creo que a todos les ha de pasar que en la noche empiezas a pensar, a pensar y no puedes dormir, no puedes dormir. Y me pasa mucho cuando pienso en el Mundial. Es como que ya quiero estar ahí, me veo en el debut con toda la gente, en el Azteca, y eso no me deja dormir porque quiero que ya sea. También, yo creo, el estar tan cerca del Mundial pasado y que no haya ido, me quedó esa espinita de querer cumplir ese sueño”, agregó.

Pero no es una obviedad que Santiago Giménez pueda estar en la Copa del Mundo de 2026. El atacante mexicano actualmente se recupera de una lesión en su tobillo derecho. Giménez fue sometido a una cirugía y se espera que regrese a mediados de abril (mes y medio antes del Mundial).Todo dependerá de Javier Aguirre. El “Vasco” tendrá que evaluar el estado de forma de Giménez y determinar si le aporta tener a un jugador en su plantilla con muchos meses de inactividad.

