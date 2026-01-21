Fabio Capello cree que la presión le puede estar pasando factura a Santiago Giménez

Santiago Giménez ha tenido un paso sin mucho brillo por el Milan. Además de las lesiones, el “Bebote” no ha podido mostrar su gran despliegue goleador que lució en el Feyenoord de Países Bajos. Fabio Capello cree que la presión del conjunto italiano le ha pesado al delantero mexicano.

El exdelantero de Cruz Azul llegó al Milan en el mercado de invierno de 2025. El atacante mexicano no pudo desplegar sus cualidades ofensivas en el entendible “periodo de adaptación”. Fabio Capello considera que Giménez no ha sabido sobrellevar la presión de jugar en el conjunto Rossoneri.

“Está sufriendo, está sufriendo la presión, muchas veces es de cuando vas a ponerte la camisa del Milan o del Madrid, hay que tener mucha personalidad“, dijo el estratega italiano para TUDN.

En sus primeros pasos con el Milan, Santiago Giménez solo marcó 6 goles en 19 partidos disputados. No está de más mencionar que el mexicano venía de anotar 16 goles en 19 partidos con el Feyenoord a principio de temporada.

Aquel Milan tuvo muchos problemas colectivos. Pero en la temporada 2025-2026 parece haber mejorado en todas las facetas. El problema es que Santiago Giménez se ha perdido gran parte de la temporada por lesión.

El “Bebote” solo ha podido disputar 11 partidos en la temporada. En 768 minutos dentro del campo Santiago Giménez solo ha podido aportar 1 gol y 2 asistencias. El mexicano se sometió a una cirugía de tobillo y se espera que regrese a los entrenamientos a mediados del mes de abril.

Promovido por Rafaela Pimienta, Santiago Giménez tiene un contrato vigente con el Milan hasta junio de 2029. A sus 24 años, el “Bebote” mantiene un valor de mercado que ronda los $24 millones de dólares. El azteca ha sido vinculado a otros clubes como el West Ham United, Galatasaray, Real Betis, entre otros clubes.

“El Milan no ha tenido momentos felices, ahora está mejorando, hay que esperar“, sentenció Capello. El conjunto Rossoneri ocupa el segundo puesto en la Serie A. Dirigidos por Massimiliano Allegri, el Milan acumula 13 triunfos, 7 empates y solo 1 derrota. El conjunto milanista está a 3 puntos de la cima, lugar que ocupa su rival de ciudad, el Inter.

