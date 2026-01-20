Comparan a Gilberto Mora con una leyenda como Andrés Iniesta

Gilberto Mora es uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección en la actualidad. El mediocampista mexicano constantemente es llenado de elogios dentro de la Liga MX. El español Guillermo Abascal, estratega del Atlético San Luis, comparó a Mora con jugadores de mucha jerarquía como Gavi, Pedri o el mítico Andrés Iniesta.

Guillermo Abascal es una voz capacitada para hablar del talento de Mora. El estratega español ha dirigido en clubes como el Chiasso, Lugano, Ascoli, Volos, Basilea, Spartak Moscú, Granada y ahora en el San Luis de la Liga MX. Abascal ha podido seguir de cerca el crecimiento de Mora dentro del fútbol mexicano.

“Gilberto tiene un talento natural, especial; son jugadores a lo Gavi, a lo Pedri, a lo (Andrés) Iniesta, jugadores que hemos visto en España durante muchos años. A mí me hace especial ilusión, o sea, yo soy una persona que vive esto por pasión, y a mí me hace mucha ilusión que ese chico juegue al fútbol como juega, que se le permita jugar y no se obligue, o sea, que no haya un formato para uno y otro para otro, y haya que meter jóvenes, sino que el joven preparado lo demuestre”, dijo el español.

Tiene un gran peso la descripción de Abascal. El hecho de tener que realizar planteamientos correctos para defender a Gilberto Mora ha hecho que el estratega español conozca a profundidad a su rival. Guillermo Abascal y el Atlético San Luis lo enfrentaron en la tercera fecha del Clausura 2026. El Atlético rescató un empate 1-1 en el último minuto.

Gilberto Mora apunta al Mundial

En la acera de enfrente, Sebastián Abreu habló sobre la “joya” que tiene en el banquillo. El estratega uruguayo reconoció que Gilberto Mora tuvo muy poco tiempo de descanso tras un 2025 lleno de torneos juveniles y competiciones con su club. El “Loco” Abreu anticipó que el 2026 no será distinto y ventiló una posible convocatoria para la Copa del Mundo.

“En estas vacaciones cortas no tuvo el tiempo necesario como para poder desenchufarse, ya que arrancamos la pretemporada y se viene el partido con selección. Él va a seguir, va a terminar el torneo y ya engancha un mes de preparación sin días libres para el Mundial”, dijo Abreu.

A sus 17 años, Gilberto Mora es una de las mejores piezas ofensivas que tiene los Xolos de Tijuana en su plantilla. El mediocampista azteca ha sido un futbolista pretendido por varios clubes de Europa. Según datos de Transfermarkt, Mora tiene un valor de mercado que ronda los $12 millones de dólares. Sin embargo, Rafaela Pimienta, representante del mexicano, ha insinuado que el valor de su ficha podría ser el doble de o que marca la prestigiosa página.

