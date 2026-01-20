Carlos Hermosillo critica las “exigencias de justicia” del América

Las Águilas del América han tenido un lento arranque de temporada. El conjunto azulcrema no ha podido ganar su primer partido en la temporada. André Jardine no ocultó su molestia por los arbitrajes en cada uno de sus partidos. Carlos Hermosillo cuestionó estas críticas al considerar que el América es un club que siempre se ha beneficiado de “errores” arbitrales.

En medio de la crisis deportiva del Club América, André Jardine ha emitido unas declaraciones que no han caído muy bien dentro del fútbol mexicano. En el último empate 0-0 con el Pachuca, el estratega brasileño se quejó del arbitraje liderado por Lui Enrique Santander. En un tono un tanto amenazante, Jardine anticipó que podrían haber reclamos desde la directiva del club.

“Seré breve, otra vez un error importante, no queremos ser beneficiados. Tal vez alguien del club quiera manifestarse arriba de mí, es siempre importante escuchar a nuestros jefes”, dijo el estratega de las Águilas del América

América 🦅



André Jardine sobre el arbitraje de Luis Enrique Santander:



“Lamentamos otra vez un error importante, queremos que el nivel arbitral mejore”.



“Tal vez alguien en el club quiera manifestarse arriba de mí. A veces es importante escuchar a nuestros jefes (directiva)”. pic.twitter.com/QLyJBkRszF — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) January 19, 2026

Las declaraciones de André Jardine no sentaron bien en un histórico del fútbol mexicano. Carlos Hermosillo cuestionó la actitud del entrenador de las Águilas del América al considera que siempre han sido un club “favorecido” por sentencias arbitrales.

“Patético para mí; son los menos indicados para quejarse. Su equipo no ha hecho goles. Hoy no veo la soberbia de los americanistas; los veo calladitos”, respondió el exfutbolista de Cruz Azul.

¡CARLOS HERMOSILLO EXPLOTA CONTRA JARDINE! 🗣️



El exfutbolista Carlos Hermosillo, cuestionó la falta de goles y resultados de las Águilas en el arranque del Clausura 2026https://t.co/TtDorfeXgo pic.twitter.com/jUzWs4ABLK — MedioTiempo (@mediotiempo) January 19, 2026

Mal arranque del América

Las Águilas del América no han podido ganar su primer partido de la temporada. Lo más preocupante del caso es que el conjunto azulcrema no ha anotado su primer gol en el Clausura 2026 de la Liga MX.

En la primera jornada, el Club América igualó 0-0 con los Xolos de Tijuana; en la visita del Atlético San Luis, los azulcremas cayeron 0-2; los Tuzos del Pachuca resistieron e igualaron 0-0 en el Estadio Hidalgo. El próximo partido de las Águilas será este sábado 31 de enero ante los Rayos del Necaxa. Este partido será desarrollado en el Estadio Banorte.

América vs. Necaxa

