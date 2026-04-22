Forense de Los Ángeles informa sobre la causa de muerte de Celeste Rivas Hernández

El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dio a conocer este miércoles el informe sobre la causa oficial de la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 15 años, siete meses después de que su cuerpo fue descubierto en el maletero de un Tesla registrado a nombre del cantante D4vd.

En un comunicado, los forenses determinaron que la adolescente hispana falleció a causa de múltiples lesiones penetrantes causadas por uno o más objetos, por lo que la muerte se dictaminó como homicidio.

“Después de varios meses, me complace que esta información pueda finalmente hacerse pública, no solo para el público en general, sino también para la familia afligida que sufre esta pérdida”, declaró el jefe forense del condado de Los Ángeles, el Dr. Odey Ukpo.

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Las autoridades informaron que el cuerpo de Celeste fue encontrado aproximadamente a las 11:00 a.m. del 8 de septiembre de 2025, dentro del maletero delantero de un automóvil en un depósito de vehículos remolcados en Los Ángeles.

Dos días después se llevo a cabo un examen, y el forense dijo que la causa y la forma del fallecimiento se determinarían en diciembre de 2025, pero una orden judicial impidió que los resultados se dieran a conocer previamente.

“Es inconcebible que hayan tenido que esperar tanto tiempo para saber qué le ocurrió a su hija”, expresó el Dr. Ukpo.

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“La transparencia de la información contenida en nuestros hallazgos e informes es fundamental para empoderar a la comunidad y permitirle realizar cambios informados que reduzcan eficazmente el miedo y les permitan tomar decisiones con conocimiento de causa”, añadió el médico forense.

El responsable mencionó que hacer pública la información del departamento no se trata solo de rendición de cuentas, sino también de justicia social y prevención.

“Al garantizar el acceso a esta información, fortalecemos nuestra capacidad de aprender, actuar y, en última instancia, prevenir la próxima pérdida trágica de vidas“, dijo el Dr. Ukpo.

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“Quiero expresar mi gratitud a nuestras agencias colaboradoras por haber dado el paso necesario de presentar una orden judicial para que esta divulgación fuera posible“, agregó el forense.

La publicación de los resultados forenses coincide con el avance del caso de la muerte de Celeste Rivas, tras la acusación presentada este lunes contra el cantante D4vd, con cargos de asesinato.

D4vd, de 21 años y cuyo nombre legal es David Anthony Burke, fue acusado por la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles de un cargo de asesinato en primer grado, al alegar que invitó a Celeste a su residencia en Hollywood Hills en abril de 2025, donde fue vista por última vez.

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“Celeste era apenas una niña, menor de 14 años, cuando David Burke presuntamente mantuvo relaciones sexuales obscenas y lascivas con ella en repetidas ocasiones“, declaró el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, este lunes en una conferencia de prensa.

“Pero las acciones de Burke no se detuvieron ahí. Cuando ella amenazó con revelar su conducta criminal y arruinar su carrera musical, Burke presuntamente la asesinó, descuartizó su cuerpo y lo metió en dos bolsas que colocó en el maletero delantero de su automóvil”, agregó el fiscal.

Burke tuvo su primera comparecencia en la corte este lunes, en la que se declaró no culpable de los cargos. Tiene previsto que regrese ante el tribunal este jueves 23 de abril, en Los Ángeles.

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