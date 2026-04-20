D4vd es acusado de asesinato en el caso de Celeste Rivas

El cantante D4vd fue acusado este lunes de asesinato por la muerte de la hispana Celeste Rivas Hernández, de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado en septiembre de 2025 en el maletero de un automóvil Tesla a nombre del artista.

La Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles informó en un comunicado que D4vd, de 21 años y cuyo nombre real es David Burke, fue acusado de asesinato en primer grado, actos lascivos con una menor de 14 años y mutilación de cadáver.

“Estos cargos incluyen los más graves que puede presentar la fiscalía: asesinato en primer grado con circunstancias agravantes”, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

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Hochman describió una de las circunstancias agravantes como la presunta muerte de la joven hispana por lucro, para que el cantante pudiera mantener su lucrativa carrera musical, que estaba amenazada por Celeste, según el fiscal.

Celeste Rivas Hernández fue reportada como desaparecida en Lake Elsinore, en el condado de Riverside, en abril de 2024, cuando la hispana tenía 13 años. De acuerdo con las autoridades, Celeste tenía 14 años en el momento de su fallecimiento.

Los fiscales dijeron que los cargos de asesinato incluían circunstancias agravantes: acecho, comisión de delito con fines de lucro y asesinato del testigo durante una investigación, que podrían acarrear la pena de muerte. Se desconoce si la fiscalía la solicitaría.

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Los abogados de D4vd, originario de Houston, dijeron que su cliente no era culpable, en un comunicado que emitieron después de que los detectives de homicidios lo arrestaron el jueves 16 de abril en una residencia de Hollywood Hills.

“Seamos claros: las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue la causa de su muerte“, reiteraron los abogados del cantante.

Los restos de Celeste, que llevaba mucho tiempo sin vida, fueron descubiertos en el vehículo Tesla, que había sido remolcado desde Hollywood Hills el 8 de septiembre, después de ser reportado como abandonado.

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El descubrimiento del cadáver de Celeste ocurrió al día siguiente de que hubiera cumplido 15 años. Su familia la reportó como desaparecida en Lake Elsinore, a unas 69 millas (112 kilómetros) al sureste de Los Ángeles.

Las autoridades no identificaron públicamente a Burke como sospechoso hasta su arresto, mientras que la declaración de sus abogados, de que defenderían enérgicamente su inocencia, fue la primera ocasión en la que se pronunciaron públicamente al respecto.

D4vd estaba bajo investigación por un gran jurado de Los Ángeles que indagaba sobre la muerte de Celeste Rivas Hernández.

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La investigación se mantenía bajo secreto, pero su existencia —y su designación como objetivo— se hizo pública después de que la madre, el padre y el hermano de Burke se opusieran en un tribunal de Texas a las citaciones que les exigían testificar en una corte en Los Ángeles.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por la fiscalía, el Tesla Model Y 2023 estaba registrado a nombre del cantante en la dirección en Texas de sus familiares citados a declarar.

Los detectives que registraron el vehículo en un depósito de autos remolcados en Hollywood encontraron una bolsa para cadáveres que despedía un fuerte olor a descomposición, según consta en los documentos. Los investigadores abrieron parcialmente la bolsa y encontraron una cabeza y un torso.

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El equipo de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles retiró la bolsa y descubrió que los brazos y las piernas habían sido amputados. Debajo de la primera bolsa se encontró una segunda, que tenía más restos humanos.

No se ha revelado públicamente la causa de la muerte y el Departamento de Policía de Los Ángeles logró que un juez impidiera la divulgación de los detalles de la autopsia de Celeste Rivas..

Se espera que la familia de la adolescente hispana emita una declaración pública tras el anuncio de los cargos contra el cantante.

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El artista ganó popularidad entre la Generación Z por su fusión de indle rock, R&B y pop lo-fi. Se hizo viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el cuarto puesto en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard.

Posteriormente, D4vd firmó con Darkroom e Interscope Records y lanzó su EP debut “Petals to Thorns” y una segunda producción “The Lost Petals”, en 2023.

D4vd suspendió su gira por Estados Unidos después de que se extendieron los rumores sobre su posible implicación en el asesinato de Celeste, además de cancelar los dos últimos conciertos y una gira que tenía programada por Europa.

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David Anthony Burke se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o a la pena de muerte, si es declarado culpable de los cargos.

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