D4vd sería vinculado como sospechoso con la muerte de joven hispana en Los Ángeles

El cantante D4vd es considerado como sospechoso al estar implicado en la muerte de una hispana de 15 años, cuyo cuerpo fue encontrado en septiembre en el maletero de un vehículo a nombre del artista que estaba en un depósito de grúas en Hollywood.

Según un informe de TMZ, la investigación sobre el fallecimiento de Celeste Rivas Hernández, de 15 años, determinó que D4vd podría estar implicado en la muerte de la adolescente.

El cuerpo de Rivas fue hallado el 8 de septiembre en el maletero delantero de un automóvil Tesla relacionado con D4vd, cuyo nombre verdadero es David Anthony Burke.

Sigue leyendo: Surgen más detalles sobre joven hispana hallada muerta en Los Ángeles

Celeste había sido reportada como desaparecida en Lake Elsinore desde abril de 2024, cuando tenía 13 años. Anteriormente, se informó que la joven hispana se había escapado de su casa y que había sido encontrada en compañía del cantante, en Los Ángeles.

La posible relación entre D4vd, de 20 años, y Rivas Hernández ha sido una parte crucial de la investigación relacionada con la muerte de la adolescente.

TMZ dio que en diciembre de 2023 se filtró una canción de D4vd con el título “Celeste_Demo unfin”, en la que habla de una persona llamada Celeste, además de otra canción con el título “Romantic Homicide”.

Sigue leyendo: Relación entre D4vd y la joven hispana encontrada muerta en Los Ángeles

Pese a los vínculos de Burke tanto con la adolescente fallecida como con el Tesla en el que se encontró el cuerpo de la hispana, el cantante no ha sido identificado formalmente como sospechoso.

Sin embargo, según TMZ, que citó fuentes policiales, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) lo consideraba como sospechoso de la muerte de Celeste, y dijo que los detectives investigaban un viaje específico que tuvo lugar este año a una zona remota del condado de Santa Bárbara.

Un portavoz del LAPD dijo a la cadena KTLA que no se podía confirmar la versión difundida por TMZ. Sin embargo, en otros medios de comunicación comenzó a publicarse información con detalles similares.

Sigue leyendo: Encuentran cuerpo sin vida de mujer hispana desaparecida en 2024 en un Tesla en Los Ángeles

Previamente, las autoridades declararon que D4vd estaba cooperando en la investigación, pero también afirmaron que en septiembre, tras el hallazgo del cuerpo de Celeste, se ejecutó una orden de registro en una propiedad que supuestamente alquilaba en Hollywood Hills.

D4vd es considerado como una estrella en ascenso en la comunidad del R&B y el hip-hop, con millones de fans y seguidores en las redes sociales, además de promediar cientos de miles de reproducciones diarias de sus canciones en línea.

Cuando Celeste desapareció en Lake Elsinore, la madre de la adolescente declaró a los detectives que su hija tenía un novio llamado David.

Sigue leyendo: Policía de Los Ángeles encuentra un cadáver dentro de un Tesla confiscado y registrado a nombre del cantante D4vd

De acuerdo con los informes, D4vd y Celeste tenían tatuajes idénticos den sus dedos índice derechos con las letras “Shhh”.

Los restos de Celeste, su cabeza y torso, según el LAPD, fueron descubiertos el 8 de septiembre después de que un empleado del Hollywood Tow reportó un olor fétido proveniente del Tesla, que había estado en el lote durante cinco días después de reportarse su abandono en Hollywood Hills.

El cuerpo de Celeste fue descubierto al día siguiente de su cumpleaños 15, pero la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles consideró que la muerte de la hispana ocurrió con toda seguridad semanas antes de su hallazgo.

Sigue leyendo: Adolescente hispana desaparecida en el este de Los Ángeles

A pesar de que el LAPD considera el caso como un homicidio, el médico forense clasificó la causa de la muerte como “aplazada”, uno de los 625 casos en el condado de Los Ángeles que han sido designados de esa manera.

“Debido a la investigación de la muerte en curso, el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles no puede revelar qué pruebas o estudios se solicitaron. Los casos diferidos pueden tardar varios meses en determinar la causa de la muerte”, dijo en septiembre la Oficina del Médico Forense.

La investigación se mantiene en curso y se cree que los médicos forenses ordenaron pruebas adicionales para determinar la causa de la muerte de la joven hispana.

Sigue leyendo: Joven hispana reportada como desaparecida en Los Ángeles

Hasta la tarde de este martes, no se han presentado cargos en contra del cantante D4vd en relación con la desaparición y fallecimiento de Celeste Rivas.

Sigue leyendo:

· Encuentran a hispana y dos hijos desaparecidos por tres semanas en Riverside

· Detenido en Perú el presunto asesino de su esposa en Los Ángeles

· Hispana de 16 años desaparecida en Orange es localizada en México