Relación entre D4vd y la joven hispana encontrada muerta en Los Ángeles

Las autoridades de Los Ángeles mantienen en curso las investigaciones sobre la hispana de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado en el maletero de un automóvil en un depósito de grúas en Los Ángeles y nuevos detalles podrían vincularla con el cantante D4vd, a cuyo nombre está registrado el vehículo.

Este miércoles, el médico forense del condado de Los Ángeles identificó a la víctima como Celeste Rivas Hernández, de 15 años, quien fue reportada como desaparecida en Lake Elsinore en abril de 2024, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

Según las investigaciones, la adolescente hispana se había escapado de la casa de su familia al menos en una ocasión anterior.

Sigue leyendo: Policía de Los Ángeles encuentra un cadáver dentro de un Tesla confiscado y registrado a nombre del cantante D4vd

En el automóvil Tesla, que había sido remolcado al depósito de grúas tras ser reportado como abandonado en Hollywood Hills, se encontraron los restos de Celeste, descritos como una cabeza y tronco, que estaban dentro de una bolsa en el maletero del vehículo.

El Tesla había estado en el depósito durante unos cinco días, hasta que fue inspeccionado por las autoridades el 8 de septiembre.

Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron al depósito aproximadamente a las 12:30 p.m. después de reportarse un hedor nauseabundo en el Tesla, que había permanecido estacionado en el techo de la estructura.

Sigue leyendo: Joven hispana reportada como desaparecida en Los Ángeles

Según el médico forense, el cuerpo de Celeste estaba severamente descompuesto. En ese momento, los restos fueron descritos como de aproximadamente 5 pies y 2 pulgadas de estatura, con un peso de unas 71 libras, con cabello oscuro y ondulado.

La joven hispana llevaba un top sin mangas, con un tatuaje distintivo en su dedo índice derecho con las letras “Shhh”.

El LAPD dijo que el vehículo Tesla, que tenía matrícula de Texas, estaba registrado a nombre de David Anthony Burke, cantante conocido con el nombre artístico de D4vd, quien actualmente está de gira.

Sigue leyendo: Encuentran a hispana y dos hijos desaparecidos por tres semanas en Riverside

De acuerdo con el sitio TMZ, se filtró una canción de D4vd de diciembre de 2023 con el título “Celeste_Demo unfin”, en la que habla sobre una persona llamada Celeste, además de otra canción titulada “Romantic Homicide”.

La madre de Celeste, que habló con TMZ, dijo que su hija de 15 años tenía un novio llamado David antes de que desapareciera, y el medio hizo referencia a una foto del cantante con una niña en Lake Elsinore, en un lugar no alejado de la casa donde vivía la joven hispana con su familia.

Se informó que D4vd también tiene un tatuaje en su dedo índice derecho con las letras “Shhh”, similar al de Celeste.

Sigue leyendo: Detenido en Perú el presunto asesino de su esposa en Los Ángeles

El detective retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles, Moses Castillo, dijo a la cadena KTLA que espera que los detectives que llevan este caso interroguen exhaustivamente al cantante.

“Es el propietario registrado del vehículo. Necesitamos saber en dónde ha estado, los registros del teléfono celular, en dónde ha estado durante todo este tiempo y atar cabos”, dijo Castillo.

Se supo que el cantante canceló el concierto que tenía programado para la noche de este miércoles en Seattle. D4vd tiene previsto presentarse este sábado en The Greek, en Los Ángeles, aunque no se tiene certeza de que pueda llevarse a cabo.

Sigue leyendo: Hispana de 16 años desaparecida en Orange es localizada en México

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre arrestos en relación con este caso.

Sigue leyendo:

· Hispana de 3 años desaparece en caso de custodia en Los Ángeles

· Joven hispana se fuga con un presunto criminal en Riverside

· Urgente: buscan a mujer hispana extraviada en Los Ángeles