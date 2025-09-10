Joven hispana reportada como desaparecida en Los Ángeles

Una familia hispana del condado de Los Ángeles solicitó la colaboración de la comunidad para localizar a una adolescente de 17 años que está desaparecida desde la semana pasada.

Desde el 5 de septiembre, Jesuandyuli Alejandra González Vargas, de 17 años, fue reportada como desaparecida por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD).

#LASD is Asking for the Public's Help Locating Missing Juvenile Jesuandyuli Alejandra Gonzalez Vargas #LosAngeleshttps://t.co/tpegdY36pm pic.twitter.com/XeKgXf5f1j — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 9, 2025

La joven hispana fue vista por última vez cerca de John Marshall High School, en la cuadra 3900 de Tracy Street, en el vecindario de Los Feliz, aproximadamente a las 8:10 a.m.

Sigue leyendo: Encuentran a hispana y dos hijos desaparecidos por tres semanas en Riverside

Jesuandyuli Alejandra fue descrita como una adolescente hispana de 5 pies 2 pulgadas de estatura y un peso aproximado de 95 libras. Tiene cabello castaño largo y liso, con ojos marrones.

La última ocasión que González Vargas fue vista usaba una sudadera negra con capucha, pantalones vaqueros azules y zapatos blancos.

Sigue leyendo: Detenido en Perú el presunto asesino de su esposa en Los Ángeles

Los familiares dijeron que es posible que se dirigiera a la cuadra 200 de North Vermont Avenue, en Los Ángeles, la mañana en que desapareció, y mencionaron que la joven no presenta ningún problema de salud que pudiera contribuir a su desaparición.

Los seres queridos están muy preocupados por el bienestar de la jovencita, de quien no saben nada desde la fecha en que desapareció.

Sigue leyendo: Hispana de 16 años desaparecida en Orange es localizada en México

Si alguna persona conoce el paradero de González Vargas o tiene información relacionada con este caso, puede comunicarse con la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles al 323-890-5500.

Si prefiere presentar un informe de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

Sigue leyendo:

· Hispana de 3 años desaparece en caso de custodia en Los Ángeles

· Joven hispana se fuga con un presunto criminal en Riverside

· Urgente: buscan a mujer hispana extraviada en Los Ángeles