Encuentran a hispana y dos hijos desaparecidos por tres semanas en Riverside

Las autoridades informaron este miércoles que fueron encontrados una madre hispana y sus dos pequeños hijos, quienes permanecieron desaparecidos durante casi tres semanas en el condado de Riverside.

Lisa Trejo Cordero y sus dos hijos, Memarie, de 4 años, y Jameson Fetchko, de 2, habían sido vistos por última vez el 6 de agosto en East Hemet, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

Update: Located. Thank you for sharing. pic.twitter.com/jijrIdeIzZ — Riverside County Sheriff (@RSO) August 27, 2025

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside no proporcionó información de forma inmediata sobre el motivo de su desaparición durante semanas o del lugar donde se encontró a la familia.

Las autoridades habían informado que Lisa Trejo Cordero tenía previsto reunirse con los servicios de protección infantil para ultimar los acuerdos de custodia de sus hijos, pero no se presentó, precisamente cuando desaparecieron.

“Queremos garantizar el bienestar de todos y agradeceríamos cualquier información que pueda ayudarnos a localizarlos de forma segura”, expresaron las autoridades en el comunicado en el que solicitaban la colaboración de la comunidad para localizar a la madre hispana y a sus dos hijos.

Después de reportarse su desaparición, las autoridades del condado de Riverside iniciaron una investigación para localizar a la madre hispana y a sus dos hijos.

La Oficina del Sheriff hizo énfasis que cualquier detalle, por pequeño que sea, podría ser crucial para localizar a Lisa Cordero y a los dos menores, por lo que pidieron su colaboración para encontrar a la familia.

Familiares y amistades de Cordero Trejo mencionaron que era inusual la situación, por lo que expresaron su preocupación sobre el bienestar de la madre hispana y de sus dos hijos.

Se desconoce si la desaparición de Lisa Cordero Trejo pudiera estar relacionado a un intento de mantener la custodia de sus hijos sin tener la autorización de los servicios de protección infantil del condado de Riverside.

