Padre habría admitido en la cárcel de Riverside haber matado a bebé de 7 meses

Jake Haro, padre del bebé de 7 meses reportado como desaparecido hace dos semanas en el condado de San Bernardino, habría confesado en prisión que mató a su hijo, Emmanuel Haro, y que tiró su cuerpo en un bote de basura en su casa, según informó la cadena KTLA.

De acuerdo con los informes, el padre reveló la información a un compañero de prisión, quien en realidad era un informante encubierto, en una técnica conocida como “informante Perkins”.

DA Hestrin addressed the media today regarding the case filings for Jake and Rebecca Haro, who are charged with the murder of their 7-month-old son, Emmanuel Haro. For details, click here: https://t.co/0cBMNi4mtM.#wearerivco #wearerivcoda #emmanuelharo pic.twitter.com/tCvnsuTjxH — Riverside County DA's Office (@RivCoDA) August 28, 2025

El padre, de 32 años, y Rebecca Haro, de 41 y madre de Emmanuel, están bajo custodia acusados del asesinato del menor, pese a que todavía no se ha encontrado su cuerpo.

Sigue leyendo: Bajo custodia, padres de bebé desaparecido en San Bernardino

De acuerdo con la versión de la madre, el jueves 14 de agosto Emmanuel había sido secuestrado después de que ella fue atacada por un sujeto mientras le cambiaba el pañal a su hijo en el estacionamiento de una tienda Big 5 Sporting Goods, en Yucaipa, condado de San Bernardino.

Sin embargo, después de que la madre presentó inconsistencias en sus declaraciones, los detectives tuvieron a los padres como sospechosos, con la creencia de que se había cometido un crimen.

Emmanuel Haro está desaparecido desde el 14 de agosto. Crédito: Sheriff del Condado de San Bernardino | Cortesía

Este martes, la fiscalía del condado de Riverside presentó cargos de asesinato en contra de Jake y Rebecca Haro, el mismo día en que sostuvieron su primera audiencia ante un tribunal.

Sigue leyendo: Padres de bebé desaparecido en San Bernardino, bajo investigación policial

De acuerdo con documentos judiciales, los investigadores creen que Emmanuel Haro pudo haber muerto hasta nueve días antes de que se reportara su desaparición.

En conferencia de prensa, funcionarios de los condados de San Bernardino y Riverside abordaron este miércoles la presunta muerte de Emmanuel, y expresaron su sospecha de que el pequeño fue víctima de abuso durante meses.

Funcionarios de los condados de Riverside y San Bernardino ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa sobre el caso. Crédito: Fiscal del condado de Riverside | Cortesía

El fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, junto con el sheriff Chad Bianco y el sheriff del condado de San Bernardino, Shannon Dicus, proporcionaron más detalles de la investigación.

Sigue leyendo: Comunidad exige justicia tras presunto secuestro de bebé en San Bernardino

Según Hestrin, se tienen plenos indicios de saber dónde se encuentran los restos del bebé, pero también reveló que el menor sufrió abusos por parte de sus padres y que falleció a causa de esas lesiones.

“Es apropiado tener una conferencia de prensa, porque fueron los acusados en este caso los primeros en darla. Lo hicieron para informar al público, a los medios y, en última instancia, a las fuerzas del orden, que su hijo había sido secuestrado, cuando en realidad no fue así“, expresó el fiscal.

Las autoridades dijeron que los padres de Emmanuel, después de dar la versión del presunto secuestro, dejaron de cooperar con los detectives.

Sigue leyendo: Tragedia en Riverside: cuatro fallecidos y dos heridos por choque vehicular

Durante la conferencia de prensa, el fiscal habló sobre el caso de hace dos años en el que Jake Haro se declaró culpable de abuso infantil contra uno de sus hijos con su exesposa, que también era un bebé. Las autoridades mencionaron que el niño relacionado con ese caso ha estado postrado en cama.

Por ese caso, Jake Haro no fue a prisión.

“El juez decidió que el señor Haro merecía un descanso extra y le concedió libertad condicional, y básicamente 180 días de trabajo con permiso, lo que equivale a servicio comunitario”, expresó Hestrin, calificando la decisión del juez como un error de juicio escandaloso.

Sigue leyendo:

· Oficial hispano acusado de agresión sexual en Riverside

· Sospechoso bajo arresto por crimen de hispanos en Riverside en 2006

· Padres hispanos de Riverside bajo arresto por abuso infantil