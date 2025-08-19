Padres de bebé desaparecido en San Bernardino, bajo investigación policial

Los padres de un bebé de siete meses que presuntamente fue secuestrado la semana pasada están bajo investigación por parte de las autoridades de personas desaparecidas del condado de San Bernardino.

Emmanuel Haro, de siete meses fue presuntamente secuestrado el 14 de agosto en el estacionamiento de una tienda Big 5 en el área de Yucaipa, de acuerdo con declaraciones de la madre del pequeño, Rebecca Haro.

Update: Investigation into the Disappearance of 7-month-old Emmanuel Haro Continues https://t.co/ioDH5ZwGrq — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) August 18, 2025

La mujer dijo que se preparaba para cambiar el pañal a su hijo cuando una persona se acercó por detrás, la atacó y la dejó inconsciente. Cuando recuperó la conciencia, su hijo había desaparecido.

No fue posible emitir una Alerta Amber porque no se tenía una descripción del presunto secuestrador ni del vehículo en que escapó.

Alguaciles del Departamento del sheriff del Condado de San Bernardino (SBSD) y de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside (RSO) efectuaron una búsqueda intensa, con helicópteros y unidades K-9, sin localizar al menor.

Los detectives de la División de Investigaciones Especializadas del SBSD entrevistaron a varias personas, entre ellas a los padres, Rebecca y Jake Haro. Cuando los investigadores encontraron inconsistencias en sus versiones, la madre se negó a continuar con el interrogatorio.

Cuando las autoridades le pidieron a Rebecca que se sometiera a una prueba de detector de mentiras, el padre de Emmanuel, Jake Haro, se negó a aceptar la solicitud hasta que estuviera presente un abogado.

Los detectives revisaron la residencia de la familia Haro, en Cabazon, condado de Riverside, con perros detectores de cadáveres.

Más tarde se supo que los funcionarios de Riverside mantienen bajo custodia a un hijo de 2 años de la pareja mientras se llevaba a cabo la investigación por la desaparición y presunto secuestro de Emmanuel.

Con el avance en las investigaciones, se descubrió un posible video de Rebecca con un ojo morado el 3 de agosto, además de una afirmación de que nadie vio a Emmanuel en el parque donde la familia se reunió el día del presunto secuestro y la condena por crueldad infantil intencional de Jake Haro.

La condena contra Jake Haro estaba relacionada con un arresto en 2018 en Hemet, mientras el hombre estaba casado con otra mujer, Vanessa Avina, según publicó “The Orange County Register”.

El 18 de octubre de 2018, la hija de 10 semanas de Haro y Avina ingresó al hospital, donde los médicos informaron a la policía que tenía una costilla fracturada, seis costillas con fracturas en proceso de curación, una fractura de cráneo, hemorragia cerebral, inflamación del cuello y una fractura en la pierna.

“La combinación de los hallazgos anteriores en un bebé, en ausencia de una historia plausible de trauma significativo para explicar las lesiones, es indicativa de abuso, traumatismo craneoencefálico, abuso físico infantil y negligencia nutricional“, dijo un oficial en una declaración jurada para una orden judicial.

De acuerdo con los informes, Jack Haro culpó a su esposa de las lesiones de la bebé. Ambos fueron arrestados y se declararon culpables en 2023.

A Jake se le impuso una pena de cuatro años de libertad condicional por un delito grave y se le ordenó cumplir 180 días de prisión en un programa de trabajo. Se le suspendió la pena de seis años de prisión como parte de su declaración.

En un caso separado presentado en julio de 2024 en Banning, condado de Riverside, Jack Haro fue acusado de delincuente en posesión de un arma de fuego y delincuente en posesión de municiones. Pagó una fianza de $10,000 dólares en agosto de 2024.

Los detectives no han descartado un posible crimen en relación con la desaparición de Emmanuel Haro, por lo que regresaron este lunes a la propiedad de la familia Haro, en Cabazon.

La Fundación Uvalde para Niños, que había ofrecido una recompensa de $5,000 dólares por información que ayudara al rescate de Emmanuel, retiró la recompensa menos de un día después de anunciarla, citando preocupaciones sobre inconsistencias en las versiones de Rebecca Haro.

En tanto, mientras Rebecca y Jake, quienes inicialmente hicieron pedidos públicos para el regreso seguro del menor de siete meses, retiraron sus números de teléfono de los volantes de personas desaparecidas, ya no respondieron a sus teléfonos y contrataron abogados.

