Comunidad exige justicia tras presunto secuestro de bebé en San Bernardino

Una comunidad se unió la noche de este domingo para exigir justicia para Emmanuel Haro, un bebé de 7 meses que presuntamente fue secuestrado la semana pasada en el condado de San Bernardino.

De acuerdo con la madre de Emmanuel, Rebecca Haro, el menor fue secuestrado alrededor de las 8:00 p.m. del jueves 14 de agosto cuando se preparaba para cambiarle el pañal frente a la tienda Big 5 Sporting Goods, en 34601 Yucaipa Boulevard, en la localidad de Yucaipa.

We appreciate the community’s patience as this investigation continues. Investigators are still searching for 7-month-old Emmanuel Haro, who was reportedly kidnapped Thursday in Yucaipa. He has not been located, and our investigators remain committed to finding him.



Information… pic.twitter.com/f7wYaJdfFp — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) August 18, 2025

Las autoridades dijeron que están investigando los detalles sobre el presunto secuestro del pequeño después de las inconsistencias en las que ha caído la madre en relación con el incidente que ocurrió la noche del jueves.

“Lo saqué del asiento del auto y lo acosté en la silla. Tenía sus pañales ahí, y alguien me dijo: ‘Hola’. No podía voltearme y no recuerdo más. Me levanté del suelo y no vi a mi hijo. Alguien me lo quitó“, declaró Rebecca Haro en las horas siguientes al presunto secuestro de Emmanuel.

Emmanuel es uno de los cinco hijos de la familia Haro, en Cabazon. El viernes, en declaraciones a la cadena ABC, la madre dijo que el jueves habían estado en Yucaipa con sus hijos, que juegan al fútbol americano juvenil.

Rebecca mencionó que acudió a una tienda Big 5 a comprar un protector bucal para su hijastro. Al llegar al estacionamiento, se percató de que necesitaba cambiar el pañal a Emmanuel, así que lo recostó en la parte trasera cuando la atacaron por la espalda.

Las autoridades dijeron que Rebecca fue confrontada con inconsistencias en su declaración inicial, por lo que la mujer se negó a continuar con el interrogatorio. La madre y Jake Haro, el padre de Emmanuel, fueron interrogados por los oficiales como parte de la investigación.

“Era un bebé sano, gateaba, pateaba, jugaba con sus juguetes. Quienquiera que se haya llevado a nuestro hijo, por favor, devuélvalo“, dijo Jake, padre del bebé, a la cadena ABC.

Emmanuel Haro fue descrito con una estatura de 24 pulgadas y un peso de 21 libras. La última ocasión en que fue visto, el pequeño vestía un mono Nike negro.

Alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino (SBSD) acudieron este domingo al domicilio de la familia Haro como parte de las investigaciones, pero se desconoce el motivo de la presencia de las autoridades.

Durante el fin de semana, el SBSD dijo que la versión que Rebecca Haro presentó a los detectives tenía inconsistencias y mencionó que no se podía descartar que hubiera un crimen en relación con la desaparición del bebé de 7 meses.

“Durante dichos interrogatorios, Rebecca se enfrentó a inconsistencias en su declaración inicial y se negó a continuar con la entrevista. En este punto de la investigación, los detectives no pueden descartar un crimen en la desaparición de Emmanuel“, dijo el SBSD en un comunicado.

Los oficiales han buscado con perros entrenados, han efectuado múltiples entrevistas y aseguraron que siguen comprometidos en encontrar a Emmanuel.

Residentes que acudieron a la vigilia efectuada la noche de este domingo mencionaron temer lo peor, pero confiaron en que las autoridades lleguen al fondo del caso y encuentren con vida al pequeño.

“Lo sabrán, y será pronto, estoy seguro, y todos tendrán su respuesta, y esperamos que no sea lo que todos suponemos, pero tenemos que esperar“, expresó Robin Rule, residente de Yucaipa.

Hasta el momento, las autoridades no han publicado una descripción del responsable del presunto secuestro y se desconoce si había cámaras de vigilancia en el estacionamiento que pudieran haber captado el incidente.

Si alguna persona tiene información relacionada con la desaparición de Emmanuel Haro, puede llamar al 911 o al Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino al 909-387-8313.

