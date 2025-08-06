Sospechoso bajo arresto por crimen de hispanos en Riverside en 2006

Un hombre del condado de Riverside fue arrestado como sospechoso del crimen sin resolver de dos hermanos hispanos que se cometió en 2006.

Richard Ferris, de 50 años y residente de Moreno Valley, fue detenido el 1 de agosto por alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside, como acusado del asesinato de Louie Granado, de 24 años, y de Glenn Granado, de 34, el 29 de enero de 2009.

En un comunicado, el Sheriff del Condado de Riverside dijo que, hace 19 años, alguaciles respondieron a los informes de un tiroteo que ocurrió cerca de Pepper Court y John F. Kennedy Drive, en Moreno Valley, alrededor de las 2:00 a.m.

Sigue leyendo: $10,000 de recompensa tras robos de armas de fuego en Los Ángeles

En el lugar, los oficiales encontraron a los hermanos Granado muertos a balazos en el interior de su vehículo.

Richard Ferris es sospechoso de asesinar a los dos hermanos hispanos en 2006. Crédito: Sheriff del Condado de Riverside | Cortesía

Las autoridades no localizaron al responsable de los disparos en aquel momento. Después de varios años de investigación, los detectives de homicidios identificaron a Ferris como sospechoso, aunque no se tenían las pruebas suficientes para acusarlo, por lo que el caso se archivó.

En abril de 2025, las autoridades reabrieron el caso después de encontrar información adicional en relación con el asesinato de los hermanos hispanos.

Sigue leyendo: Robo mortal: anciano muere tras ser arrastrado en su camioneta, en Riverside

Después de algunos meses, los detectives reunieron suficientes pruebas para proceder, con la ayuda de la Unidad de Delitos Graves del Sheriff del Condado de Riverside, con el arresto de Ferris, que ocurrió sin incidentes en el área de Boyle Heights, en Los Ángeles.

Ferris está bajo custodia de las autoridades en el Centro de Detención Robert Presley acusado de asesinato.

Por el momento, no se dieron a conocer más detalles, ni el motivo ni cómo se conocían el sospechoso y los dos hermanos hispanos asesinados.

Sigue leyendo: Hispano arrestado por hacerse pasar por abogado en Riverside

Si alguna persona tiene información en relación con el asesinato de los hermanos Granado, puede llamar al detective Dan Brown o al detective Darío Hernández, de la Unidad Central de Homicidios, al 951-955-2777.

Sigue leyendo:

· En prisión, hispano acusado de secuestro en Riverside

· Hispano detenido por crimen sin resolver de 2007 en Riverside

· Hispano acusado de intento de asesinato en Riverside