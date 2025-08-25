Acusado de asesinato, padre ayuda a buscar los restos de su bebé en Riverside

El padre sospechoso de matar, junto con su esposa, a Emmanuel Haro, su bebé de 7 meses, desaparecido desde hace más de una semana, fue visto este domingo colaborando con los detectives en la búsqueda de los restos del menor en Moreno Valley, condado de Riverside.

Jake Haro colaboró con las autoridades de los condados de Riverside y de San Bernardino en las labores de búsqueda que lanzaron este domingo 24 de agosto, después de que se cree que el menor podría estar muerto.

Emmanuel fue reportado como desaparecido el 14 de agosto después de que su madre, Rebecca Haro, declarara que su hijo había sido secuestrado en el estacionamiento de una tienda Big 5 Sporting Goods en Yucaipa, condado de San Bernardino, por un sujeto que supuestamente la atacó.

Durante los siguientes días al supuesto secuestro, las autoridades consideraron que la madre estaba cayendo en contradicciones, e incluso se negó a continuar una entrevista que mantenía con los investigadores.

Conforme avanzaron las investigaciones, se encontró que Jake Haro tiene una condena previa en 2018 por crueldad infantil intencional y que podría existir un video de Rebecca con un ojo morado el 3 de agosto, por lo que se les retiró a la pareja la custodia de un hijo de 2 años.

Las autoridades dijeron que Jake Haro violó su libertad condicional por el caso de 2018 al ser un delincuente en posesión de un arma de fuego.

También se supo que el tío materno de Emmanuel Haro está cumpliendo una condena de 50 años a cadena perpetua por el asesinato de su novia en su apartamento en Palm Springs, al que intentó hacer pasar por suicidio.

Ante las inconsistencias, los investigadores centraron la atención en los padres de Emmanuel. Revisaron exhaustivamente con perros buscadores de cadáveres en la casa de la familia en Cabazon, condado de Riverside, además de confiscar el vehículo propiedad de Jake.

Rebecca, de 41 años, y Jake Haro, de 32, fueron arrestados el viernes bajo sospecha del asesinato de su hijo, Emmanuel, de 7 meses, después de la intensa búsqueda del pequeño.

Este domingo, Jake fue visto con un uniforme naranja de prisión escoltado por agentes colaborando con los equipos en la búsqueda de los restos del bebé cerca de la Autopista 60 y Gilman Springs Road, en Moreno Valley.

Imágenes del operativo de búsqueda en el condado de Riverside mostraron varios vehículos estacionados al costado de la Autopista 60 y a decenas de personas caminando entre la vegetación seca en las laderas y senderos de la zona.

Funcionarios de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside confirmaron que no se encontraron los restos de Emmanuel durante el operativo de búsqueda.

