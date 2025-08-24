Encuentran a hermanos hispanos desaparecidos en Los Ángeles

Dos hermanos hispanos que desaparecieron el jueves 21 de agosto en un hogar de acogida en el sur de Los Ángeles fueron localizados este domingo junto con su madre biológica, por lo que se canceló una Alerta Amber, informaron las autoridades.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) confirmó que Dereck Rodríguez, de 2 años, y Jaden Hernández, de 10, fueron encontrados a salvo, en un comunicado en el que informaba que se cancelaba la Alerta Amber. Los menores estaban con su madre biológica, Jackeline Hernández Torres, de 30 años.

This Amber Alert has been deactivated.

The subjects have been located.

*****************************************************

AMBER Alert – Los Angeles County

Last seen: W. 52nd St. and Halldale Ave., Los Angeles@LAPDMPU

IF SEEN, CALL 9-1-1 pic.twitter.com/2s2im6PcpY — CHP – Alerts (@CHPAlerts) August 24, 2025

“Los niños han sido localizados y pronto se reunirán con sus padres adoptivos. Los niños gozan de buena salud”, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en un comunicado.

Sigue leyendo: Bajo custodia, padres de bebé desaparecido en San Bernardino

Las autoridades no proporcionaron de forma inmediata los detalles sobre el lugar en que los menores o Hernández-Torres fueron localizados. No se proporcionó más información.

El jueves, CHP emitió la Alerta Amber después de que los hermanos abandonaran su hogar de acogida, localizado cerca de South Virgil Avenue, en Westlake, alrededor de la 1:30 a.m.

Los detectives creyeron que los dos niños se habían encontrado con su madre biológica, quien pudo haberlos llevado al área de West 52nd Street, en el sur de Los Ángeles.

Sigue leyendo: Posible secuestro de dos niños hispanos en Los Ángeles

En declaraciones a la cadena KTLA, los padres adoptivos de los pequeños dijeron que escucharon cuando los niños abrieron la puerta de la casa, aproximadamente a la 1:30 a.m., y que en el momento en que corrieron al exterior, los niños habían desaparecido.

Los tutores estaban preocupados porque los niños deseaban buscar a sus padres biológicos, quienes presuntamente residen en la cuadra 1500 de West 52nd Street, localizada a unas 7 millas de la casa de acogida, distancia que se cree que los hermanos recorrieron a pie.

Más tarde, dos niños y una mujer adulta, que se cree que se trataba de Hernández-Torres, fueron vistos afuera de la casa de Westlake, pero abandonaron la propiedad y no se les volvió a ver.

Sigue leyendo: Hallan a bebé hispano secuestrado en el sur de California

El LAPD dijo que se creía que Hernández-Torres había secuestrado a los dos niños en el área de Virgil Avenue y que pretendía llevarlos a la zona de la cuadra 1500 de West 52nd Street.

La Alerta Amber de la Patrulla de Caminos de California se emitió a las 10:22 a.m. del jueves 21 de agosto por el presunto secuestro de Dereck y Jaden.

Hasta las 2:00 p.m. de este domingo, las autoridades no habían reportado ningún arresto en relación con este caso.

Sigue leyendo:

· Hispana de 3 años desaparece en caso de custodia en Los Ángeles

· Joven hispana fallece tras aparente secuestro en Los Ángeles

· Hispano detenido por crimen de ex pareja y rapto de sus hijas en California