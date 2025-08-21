Presunto secuestro de niños hispanos por su madre en Los Ángeles

Dos niños hispanos adoptivos de 2 y 10 años presuntamente fueron secuestrados por su madre biológica, quien no tiene la custodia legal, la mañana de este jueves en Los Ángeles, lo que motivó a las autoridades a emitir una Alerta Amber.

Los menores fueron identificados como Dereck Rodríguez y Jaden Hernández, de acuerdo con un comunicado de la Patrulla de Caminos de California (CHP).

AMBER Alert – Los Angeles County

Last seen: W. 52nd St. and Halldale Ave., Los Angeles@LAPDMPU



IF SEEN, CALL 9-1-1 pic.twitter.com/XjhpQ1LNnq — CHP – Alerts (@CHPAlerts) August 21, 2025

La sospechosa del supuesto secuestro de los niños es Jackeline Hernández-Torres, de 30 años, madre biológica de los menores, que desaparecieron en el distrito Westlake.

Dereck fue descrito como un niño hispano de 2 años, con una estatura de 2 pies y un peso de 20 libras. Es pelirrojo, con ojos marrones. Fue visto por última vez con una camiseta y pantalones oscuros.

Jaden es un niño hispano de 10 años, con una estatura de 4 pies y un peso de 100 libras. Tiene cabello negro y ojos marrones. Se cree que lleva puesto una camisa y pantalones negros.

Jackeline Hernández-Torres, de 30 años, tiene una estatura de 5 pies y pesa 120 libras. Tiene cabello negro y ojos marrones. La mujer fue vista usando una sudadera con capucha de color claro y pantalones deportivos oscuros.

La Patrulla de Caminos de California sospecha que Jackeline Hernández-Torres conduce un Chrysler PT Cruiser negro de 2008, con matrícula DFT105 de Indiana.

Las autoridades solicitaron que si alguna persona tiene información sobre el paradero de los dos menores hispanos o de la sospechosa, se comunique al 911.

Dereck y Jaden fueron reportados como desaparecidos aproximadamente a la 1:30 a.m. de este jueves 21 de agosto de un hogar de acogida en la cuadra 300 de South Vigil Avenue, en el distrito de Westlake, al oeste del centro de la ciudad, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

La policía dijo que los dos menores fueron colocados en hogares de acogida y las personas responsables de su cuidado los reportaron como desaparecidos.

El LAPD desplegó unidades caninas K-9 en la primera etapa de la investigación, mientras los investigadores creían que los menores pudieran haber escapado por su propia cuenta.

Se creía que los niños estaban tratando de regresar a la casa de su madre biológica, en el vecindario Vermont Square, en el sur de Los Ángeles, y a las 10:00 a.m. funcionarios del LAPD dijeron que la madre pudo haber recogido a sus dos hijos.

Legalmente, Dereck y Jaden todavía están desaparecidos y el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS) dijo que no se supone que deban estar bajo el cuidado de su madre.

