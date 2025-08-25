Tragedia en Riverside: cuatro fallecidos y dos heridos por choque vehicular

Cuatro personas fallecieron, dos de ellas adolescentes, y dos más resultaron heridas, por un violento accidente que involucró a dos vehículos la noche de este sábado en la Autopista 15, en el área de Temecula, condado de Riverside, informaron este domingo las autoridades.

El percance se reportó aproximadamente a las 9:30 p.m. del sábado 23 de agosto en la autopista 15, al norte de Winchester Road, en los carriles de la autopista en dirección sur, dijo la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Las autoridades dijeron que un auto BMW presuntamente era conducido de manera imprudente en los carriles en dirección norte y en un momento se desvió hacia la izquierda hasta pasar por encima del muro central de concreto hasta los carriles en dirección sur, donde se impactó contra un Nissan Sentra blanco.

Sigue leyendo: Estudiante muere por incidente vehicular en escuela de Los Ángeles

El Nissan se impactó contra el lado derecho del BMW, automóvil que se incendió y terminó completamente invadido por las llamas, dijo la CHP.

La persona de 25 años que conducía el BMW sufrió heridas graves, fue rescatada del vehículo por buenos samaritanos y posteriormente trasladada de urgencia al Inland Valley Medical Center.

Su acompañante, una mujer de 23 años, murió en el lugar del accidente debido a la gravedad de las lesiones.

Sigue leyendo: Fatal accidente en Santa Clarita: alguacil hispano de Los Ángeles fallece fuera de servicio

En el asiento posterior viajaban dos adolescentes, descritos como un niño de 14 años y una niña de 15, quienes también fallecieron como consecuencia del impacto de los vehículos. Los cuatro ocupantes del BMW eran residentes de Moreno Valley, según CHP.

La persona que conducía el Nissan Sentra, un hombre de 35 años, sufrió heridas serias y falleció cuando era trasladado al hospital por los servicios de emergencia, dijeron las autoridades.

Un hombre de 22 años que viajaba en el asiento del conductor del Nissan fue trasladado al Inland Valley Medical Center, donde se reportó en estado crítico. La Patrulla de Caminos de California dijo que los dos ocupantes del vehículo eran residentes de Windomar, condado de Riverside.

Sigue leyendo: Abuelo y nieta hispanos mueren por conductora ebria en Anaheim

De acuerdo con CHP, las primeras investigaciones no revelaron que el alcohol fuera un factor para que ocurriera el percance vehicular, y todavía se intentaba determinar el motivo de la presunta conducción imprudente por parte del BMW.

Las autoridades solicitaron que si alguna persona tiene información adicional que ayude en las investigaciones de este accidente se comunique a la oficina de la Patrulla de Caminos de California de Temecula al 951-466-4300.

Sigue leyendo:

· Quinta víctima de accidente en Orange: una niña de 13 años

· Bebé muere y sus padres están graves por choque en Los Ángeles

· Hispano de 1 año muere días después por heridas de choque vial en Los Ángeles