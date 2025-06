Estudiante muere por incidente vehicular en escuela de Los Ángeles

Un estudiante de 15 años falleció y varios jóvenes y adultos más sufrieron lesiones como consecuencia de un accidente repentino que ocurrió la tarde de este miércoles en el estacionamiento de una escuela privada K-12 en Studio City, Los Ángeles.

Autoridades escolares informaron que el percance ocurrió poco después de las 3:00 p.m. en la fila para vehículos compartidos del estacionamiento del Campbell Hall School, ubicada en el 4533 Laurel Canyon Boulevard.

El accidente ocurrió mientras padres, amigos y hermanos estaban en la fila para recoger a los estudiantes en el horario de salida de la escuela.

Sigue leyendo: Fatal accidente en Santa Clarita: alguacil hispano de Los Ángeles fallece fuera de servicio

Según los reportes, el conductor de una camioneta Rivian verde circulaba por el carril compartido en el estacionamiento para recoger a su hermana menor, cuando chocó por detrás a la camioneta que iba delante de ella y pasaba el estudiante de 15 años, quien quedó atrapado entre los dos vehículos.

“Creen que caminaba entre las dos camionetas porque posiblemente había un auto en el lugar al que iba a subir“, dijo el teniente Matthew Bielski, del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Los investigadores llamaron al incidente un trágico accidente que ocurrió frente a jóvenes y personal justo cuando los estudiantes estaban saliendo de clases.

Sigue leyendo: Abuelo y nieta hispanos mueren por conductora ebria en Anaheim

De acuerdo con la cadena ABC, el padre del estudiante de 15 años estaba en la escuela para recogerlo y presenció el accidente. El joven fue trasladado de urgencia a un hospital local, pero falleció más tarde a causa de las heridas.

En el estacionamiento de la escuela se pudo observar un toldo y una lona que cubría el espacio entre las dos camionetas involucradas en el accidente.

El Equipo de Respuesta a Crisis de la alcaldesa acudió a la escuela para ofrecer apoyo emocional y asistencia de recuperación a los familiares y testigos que presenciaron el incidente, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Sigue leyendo: Quinta víctima de accidente en Orange: una niña de 13 años

“Llamamos al Equipo de Respuesta a Crisis de la alcaldesa, que se encuentra en la escuela. También acudió al hospital infantil y está atendiendo cualquier necesidad“, dijo el capitán Adam Van Gerpen, del LAFD, este miércoles después de que ocurrió el percance.

Este miércoles, la escuela privada tuvo bastante actividad debido a que se acerca el final de año, por lo que muchos estudiantes estuvieron entrando y saliendo, dependiendo de sus horarios de exámenes finales.

Por el percance, otros dos adolescentes y tres adultos sufrieron lesiones debido a que la colisión entre las dos camionetas provocó pequeños golpes en cadena entre otros vehículos en la fila y otros autos fueron golpeados por detrás cuando los estudiantes estaban abordando.

Sigue leyendo: Bebé muere y sus padres están graves por choque en Los Ángeles

Aunque todavía no terminan las investigaciones sobre la colisión entre la camioneta Rivian y el SUV blanco, las autoridades se apresuraron a decir que no fue a propósito y que un accidente trágico no justifica repercusiones contra la persona que estaba detrás del volante.

“Como se determinó que fue un accidente, no se emitirán multas. Como pueden comprender, es un incidente lamentable para ambas familias”, dijo el LAPD.

Hasta la mañana de este jueves, las autoridades no han informado sobre la identidad del estudiante que falleció.

Sigue leyendo: Hispano de 1 año muere días después por heridas de choque vial en Los Ángeles

La escuela canceló las clases y los exámenes finales de este jueves, pero el campus permaneció abierto para que los padres, estudiantes y profesores efectúen una reunión desde las 10:00 a.m., con la presencia de consejeros y capellanes para cualquier persona que quiera hablar con ellos.

Sigue leyendo:

· Alguacil hispano de San Bernardino muere en un choque durante persecución

· Influencer arrestada por choque mortal en Malibu en 2024

· Joven hispano fallece en violento choque en Los Ángeles