Trabajadores de SoFi Stadium no aflojan: no quieren a ICE en el estadio

Decenas de manifestantes se unieron a la lucha de miles de trabajadores del sindicato Unite Here Local 11 que están dispuestos a arriesgarlo todo y que votaron 96% a favor de declararse en huelga a pocos días del Mundial de fútbol y, específicamente, del partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood el 12 de junio.

“Queremos que ellos [los agentes de ICE] queden fuera de la Copa del Mundo y que no tengan ningún papel en los partidos”, declaró a La Opinión Angela Sestrich, miembro del comité sindical de las secciones locales 9 y 11 de Unite Here, quien se unió a la protesta realizada en el estacionamiento de The Home Depot en el Century Park de Inglewood.

“Queremos al ICE fuera de Los Ángeles. Queremos al ICE fuera de todo nuestro estado. No necesitamos que nadie nos diga cómo vivir”, subrayó.

Las negociaciones contractuales entre la FIFA y Legends Global, el operador de servicios de alimentación del estadio, no han registrado avances significativos en cuestiones clave de índole económica y de seguridad laboral. Sestrich explicó que la empresa ya tiene en su poder información personal de miles de trabajadores, como los datos de seguro social.

SoFi Stadium está listo para abrir sus puertas al Mundial de fútbol, pero aún no hay acuerdo con sus trabajadores. Crédito: Jae C. Hong | AP

“Nosotros nos oponemos”, subrayó Sestrich. “La FIFA ya tiene información y nuestro empleador ya posee todos esos datos. Ellos son quienes nos pagan, pero la FIFA también intenta obtener nuestra información para enviarla a terceros en otros países, y no estamos seguros de qué van a hacer con esa información”.

El conflicto contractual no solamente se trata de la privacidad de los cocineros, cajeros, personal de los puestos de comida y los camareros como Sestrich, quienes atenderían a los miles de turistas que se espera que acudan al SoFi Stadium, sino también el salario. Miles de ellos, con más de cinco años de antigüedad, apenas ganan el salario mínimo de $18 la hora.

“Somos nosotros quienes hacemos el trabajo”, añadió la trabajadora. “Nuestro lema en el SoFi Stadium es: ‘De las estrellas al servicio de las estrellas’. El problema es que a nosotros no nos tratan como a estrellas, pero aun así queremos tratar a nuestros clientes como tales, porque son nuestros clientes y nuestros aficionados; son las personas que vienen al SoFi Stadium y son los trabajadores quienes crean esa experiencia”.

Todd Lyons, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desempeñará un “papel clave” en el esquema general de seguridad para la Copa Mundial de 2026.

La división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la agencia participará en las labores de seguridad, aunque esto ha suscitado una gran controversia, incluidas amenazas de huelga por parte de los trabajadores de los estadios que exigen que ICE se mantenga al margen.

Además de un aumento salarial, los miles de trabajadores de SoFi Stadium piden “sacarle la tarjeta roja” a ICE en el Mundial de fútbol. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Prosigue el boicot contra The Home Depot

La reunión del domingo en Hollywood Park se centró en las demandas de la Coalición para Boicotear a The Home Depot (Boycott Home Depot Coalition), liderada por Unión del Barrio, el mismo grupo responsable de los programas de patrullaje continuo y de respuesta rápida a las redadas de inmigración que se han replicado en todo Estados Unidos.

Miriam, integrante de Unión del Barrio, dio a conocer que entre las demandas hechas a The Home Depot se le exige que condene públicamente las redadas de ICE que han resultado en el “secuestro” de 700 personas en todo el país.

“Exigimos que prohíban el acceso de los agentes del ICE a sus propiedades”, señaló ella y mencionó que en Los Ángeles existe una ordenanza municipal que obliga a las tiendas The Home Depot a contar con centros para jornaleros en cada una de sus sucursales.

“Queremos que cumplan con dicha normativa, y pedimos que indemnicen a las familias de las 700 personas que ya han sido secuestradas en sus instalaciones”, dijo. “También exigimos que retiren los dispositivos de ‘Flock’ de vigilancia que han instalado para la lectura de las matrículas y comparten esa información con la policía y de las máquinas de tortura acústica que colocaron en su sucursal de Cypress Park”.

La activista afirmó que se trata de dispositivos que emiten frecuencias de tono muy agudo con el fin de torturar a los jornaleros para expulsarlos de los estacionamientos.

Miram recordó que, tras un año de redadas en Los Ángeles, las cuales comenzaron el 6 de junio de 2025, la resistencia a la administración de Donald Trump que tuvo lugar en Compton, Pasadena y Paramount no terminó aquel día. Por ello, hizo un llamado a la comunidad para movilizarse en cada tienda The Home Depot para proteger a la comunidad.

“Ahora el ICE tiene la mira puesta en el estadio SoFi… No hay razón alguna para que los agentes de inmigración intervengan en un evento deportivo; no tienen motivo alguno para estar allí”.

De manera consistente, The Home Depot ha negado que participa en operaciones de control migratorio y que se coordine con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) u otras agencias federales al respecto.

La compañía ha dicho que los agentes federales no necesitan una orden judicial para ingresar a sus estacionamientos, dado que las tiendas son de acceso público.

“Las cámaras se emplean con el fin de detectar y prevenir robos, así como para proteger la seguridad de nuestros clientes y asociados. No otorgamos acceso a nuestros lectores de matrículas a las fuerzas federales del orden”, asegura la empresa.

En una protesta realizada en Inglewood, los trabajadores expresaron su rechazo a ICE y también a la FIFA por presunta complicidad. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Acusa “el fin de nuestra democracia”

Con una bandera donde expresa “Yo amo a los inmigrantes” por un lado y donde se apreciaba una imagen de Donald Trump pisoteando y destruyendo la Estatua de la Libertad por el otro, John Taylor criticó al presidente de Estados Unidos “por destruir la libertad de expresión y causar daño a las personas”, comparando las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como “el ejército privado de Trump”.

“A los 13 años, mi madre emigró de Alemania, justo después de la Guerra Mundial”, narró a La Opinión el hombre de 73 años que asistió a la movilización del domingo en Inglewood. “Ella solo hablaba alemán y conoció la experiencia de la brutalidad de la policía secreta”.

Taylor comparó las acciones del pasado de la Gestapo alemana con la arremetida de los agentes enmascarados de ICE contra los inmigrantes indocumentados, particularmente los latinos.

“Eso es algo tan antidemocrático. Nunca en nuestra historia hemos tenido un presidente con un ejército privado, y eso es lo que es ICE. A Trump se le ha financiado un ejército privado, y responde solo ante él”, aseguró el señor Taylor.

“No hay controles ni contrapesos. El Congreso y la Corte Suprema no están haciendo nada. Le han dado un ejército con miles y miles de millones de dólares. Si no nos deshacemos de esto, es el fin de nuestra democracia”.