Incendio masivo obliga a confinamiento domiciliario en ciudad del condado de Los Ángeles

Un incendio masivo de dos alarmas que estalló este domingo en un edificio industrial obligó a emitir una orden de confinamiento domiciliario en la ciudad de South Gate, en el condado de Los Ángeles.

Las llamas se reportaron aproximadamente a las 2:00 p.m., en la cuadra 18000 de Industrial Avenue, emergencia que fue atendida por los equipos del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD).

Cuando los bomberos llegaron al lugar, encontraron una estructura de una sola planta completamente envuelta en llamas y con una densa columna de humo, por lo que los bomberos adoptaron una estrategia defensiva para combatir el fuego.

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Funcionarios del Departamento de Policía de South Gate emitieron una orden de confinamiento domiciliario para los residentes y negocios en el área de Garfield Avenue e Imperial Highway.

“Refugien a todas las personas y mascotas en el interior. Permanezcan dentro con las puertas y ventanas cerradas. Estén preparados para seguir las instrucciones legales y de seguridad contra incendios. Llamen al 911 para solicitar asistencia de emergencia”, se mencionó en la alerta de las autoridades.

Un residente de South Garden observa la labor de los bomberos. Crédito: Ethan Swope | AP

Se observó una enorme columna de humo desde varias millas de distancia, mientras que en el lugar donde ocurrió el incendio había algunos árboles cercanos al edificio que estaban quemados.

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No se reportaron personas o bomberos lesionados por el incendio masivo.

Los funcionarios de South Gate instaron a los residentes a evitar la zona cercana a Gardendale Street e Industrial Street debido a las labores de los equipos de emergencia mientras la situación permanecía activa.

“El personal de emergencia está trabajando activamente en el incidente y se prevén retrasos en el tráfico. Por favor, utilicen rutas alternativas y eviten la zona para permitir que los servicios de emergencia realicen su trabajo de forma segura”, pidieron funcionarios de la ciudad en las redes sociales.

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Las llamas parecían estar cerca de alcanzar algunas viviendas, aunque el LACoFD no informó si otras estructuras estaban en peligro.

Southern California Edison informó que el incendio ocasionó un apagón que afectó a casi 500 clientes aproximadamente a las 3:30 p.m.

Se esperaba que el servicio de electricidad se restableciera alrededor de las 5:00 p.m., pero posteriormente la agencia actualizó en su sitio web para indicar que la energía eléctrica se restablecería a las 2:30 a.m. de este lunes 25 de mayo.

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El LACoFD informó que, aproximadamente a las 4:19 p.m., el incendio había sido controlado, aunque los equipos permanecerían en el lugar para revisar posibles zonas calientes.

La causa del incendio se mantiene bajo investigación.

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