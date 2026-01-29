Dos hermanos hispanos fallecen por explosión en apartamento de Los Ángeles

Dos hermanos hispanos fallecieron por una explosión provocada por presuntos fuegos artificiales la noche de este martes en el interior de un apartamento en la ciudad de Bell Gardens, en el condado de Los Ángeles.

Carlos Hernández, de 13 años, murió en el apartamento donde ocurrió la explosión. Su hermano Christopher Benítez, de 24 años, fue trasladado de urgencia a un hospital donde, según los familiares, falleció posteriormente a causa de las heridas.

STRUCTURE FIRE | FS39 | 6500 block Purdy Ave #BellGardens | #LACoFD units are on-scene of a fully involved two-story home. Crews are currently in defensive mode and assessing the situation.#PurdyIC — L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) January 28, 2026

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) informó que la detonación ocurrió después de las 6:00 p.m. en la cuadra 6500 de Purdy Avenue, tras las llamadas de personas que informaron haber escuchado la explosión.

“Pensamos que era un terremoto porque la casa, literalmente, parecía que se levantaba, como si se hubiera elevado”, dijo Wendy Gutiérrez, quien reside cerca del lugar donde ocurrió el incidente, en una entrevista con la cadena KTLA.

Gutiérrez mencionó que estaba en su cocina en el momento en que ocurrió la explosión en el apartamento vecino. Cuando salió para ver si sus hijos se encontraban bien, se percató de que había un niño lesionado.

“Salió corriendo de la casa gritando y llorando, y vi que su pie estaba sangrando. Simplemente, lo sostuve y le dije que se relajara. Intenté llamar al 911, pero yo también estaba impactada”, agregó la residente.

El niño herido recibió atención médica en un hospital, donde fue dado de alta. Sin embargo, sus dos hermanos, Carlos y Christopher, fallecieron a causa de la explosión.

La detonación por los presuntos fuegos artificiales provocó un fuerte incendio, que fue controlado aproximadamente una hora después tras la labor de 60 bomberos, según informó la portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD), Keith Navarre.

Las causas de la explosión se encuentran bajo investigación por parte de detectives de la Oficina Especial de Ejecución de la Ley del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, Sección de Incendios Provocados y Explosivos.

“Durante la investigación inicial y el procesamiento de la escena, observaron materiales consistentes con explosivos caseros y fuegos artificiales“, dijo el LACoFD.

Por la detonación, más de dos docenas de residentes fueron desplazados de sus viviendas, quienes desalojaron el edificio en llamas únicamente con la ropa que llevaban puesta.

No se sabe si alguna persona enfrentará cargos por la explosión.

Los investigadores determinaron que la explosión ocurrió por un incidente aislado, por lo que no había amenazas para la comunidad.

