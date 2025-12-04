Joven fallece en accidente con fuegos artificiales en Los Ángeles

Un adolescente de 17 años falleció la noche de este miércoles debido a un accidente con fuegos artificiales caseros en el vecindario de Vermont Knolls, en el sur de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que, aproximadamente a las 9:30 p.m., oficiales acudieron a la cuadra 400 de West 84th Street, al oeste del Freeway 110, donde encontraron a la víctima de la explosión.

Al lugar también acudieron paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), quienes trasladaron al adolescente, que presentaba heridas graves, a un hospital local, donde falleció más tarde.

Un vocero de la policía de Los Ángeles informó que la causa de la muerte del adolescente había sido la explosión de un presunto fuego artificial casero.

De acuerdo con versiones de testigos, se escuchó una fuerte explosión proveniente de una casa, de la cual parecía que salía humo del patio trasero. Además, observaron a una persona que estaba prendiendo fuego.

Algunos vecinos dijeron que vieron al adolescente cuando estaba manipulando y encendiendo fuegos artificiales en ocasiones anteriores.

Las autoridades no proporcionaron de forma inmediata la identidad del adolescente fallecido debido a su condición de menor de edad.

Como parte de la investigación, se desplegó en el vecindario angelino un escuadrón de bombas del LAPD para llevar a cabo las investigaciones en el lugar donde ocurrió la explosión.

MySafeLA recuerda a los residentes de Los Ángeles que los fuegos artificiales son ilegales, a unas semanas de las celebraciones de Año Nuevo.

A nivel nacional, alrededor de cinco personas, por lo general niños, fallecen cada año como consecuencia de fuegos artificiales ilegales.

