Investigación concluye que no hubo demoras en evacuaciones por incendio Eaton en Los Ángeles

No se identificaron demoras en la toma de decisiones para la evacuación de residentes por el incendio Eaton, que detonó el 7 de enero de 2025 en el área de Altadena, de acuerdo con una investigación independiente que se dio a conocer este lunes.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD) publicó el resultado de la investigación que llevó a cabo Citygate Associates, LLC (Citygate), la cual revisó las decisiones de evacuación, las comunicaciones del incidente y el comportamiento del incendio Eaton.

De acuerdo con un comunicado del LACoFD, la revisión analizó las condiciones operativas y la toma de decisiones entre las 9:00 p.m. del 7 de enero de 2025 y las 6:00 a.m. del 8 de enero de 2025.

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“La investigación no identificó mala conducta ni demoras en la toma de decisiones de evacuación relacionadas con las áreas al oeste de Lake Avenue”, dijo el departamento de bomberos, con base en los resultados de la investigación independiente.

Citygate tomó en cuenta entrevistas, registros operativos, información de despacho y comunicaciones del incidente, y concluyó que el Comando Unificado actuó apropiadamente en medio de condiciones climáticas y de incendio sin precedentes que evitaron un monitoreo aéreo del incendio en tiempo real.

“La comunidad de Altadena merece transparencia; por eso inicié esta investigación independiente”, declaró el jefe del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, Anthony C. Marrone.

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“Si bien el informe ofrece un relato honesto de nuestras operaciones, reconocemos que ninguna investigación puede reflejar completamente el horror y la tragedia que sufrieron los residentes“, agregó.

El jefe Marrone dijo que su objetivo es garantizar que las lecciones aprendidas de los incendios Eaton y Palisades, que estallaron el mismo día, se traduzcan en cambios duraderos que protejan mejor en el futuro a los residentes y vecindarios.

La investigación de Citygate identificó puntos clave que se dividieron de acuerdo con los hallazgos tras las entrevistas y la revisión de los documentos:

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Órdenes de evacuación sin retraso

Ante la falta de información aérea en tiempo real sobre el avance del fuego, el Comando Unificado empleó estrategias y tácticas que tuvieron éxito en el pasado.

Se emitieron órdenes y advertencias de evacuación antes de que llegara el frente del incendio, que se mantuvieron vigentes hasta las 2:18 a.m., momento en que el Comando Unificado inició de inmediato la emisión de nuevas órdenes y advertencias de evacuación.

La investigación independiente determinó que el Comando Unificado no retrasó las órdenes de evacuación para la zona al oeste de Lake Avenue.

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Sin evidencia de sesgo en órdenes de evacuación

El Comando Unificado dio prioridad a la evacuación de las personas mayores y discapacitadas en las órdenes de evacuación y rescate.

“Por ejemplo, se asignaron recursos apropiadamente para llevar a cabo rescates y proteger las estructuras de los centros de vida asistida y de las residencias grupales“, se menciona en el comunicado.

Se dio la prioridad de evacuar a adultos mayores residentes de centros de asistencia. Crédito: Ethan Swope | AP

La investigación también encontró que se emitieron órdenes de evacuación antes de que el frente principal del incendio cruzara al oeste de Lake Avenue, alrededor de las 5:13 a.m., hacia el área entre Concha Street y East Las Flores Drive.

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“Las órdenes de evacuación para las áreas al oeste de Lake Avenue ya se habían emitido a las 3:25 a.m.“, dice el informe.

Aclaración de las comunicaciones

En informes anteriores que implicaban que las comunicaciones de las 11:24 p.m. del 7 de enero se referían a la ampliación de las evacuaciones en Altadena hasta La Cañada, al oeste, no se pudieron verificar.

“Un texto recientemente identificado confirmó que dichas comunicaciones se centraban en el deterioro de las condiciones en Sierra Madre, no en Altadena, y hacía referencia a dos zonas Genasys de Sierra Madre que ya estaban bajo órdenes de evacuación a las 11:08 p.m.”, se aclaró.

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Comportamiento extremo del fuego

Citygate consideró que el incendio de Eaton se trató de una conflagración de dos frentes.

“En el lado oeste, se dieron condiciones extremas: pendientes pronunciadas, vientos históricos y la configuración de calles y cañones provocaron que el fuego se propagara rápidamente a barrios antiguos y densamente construidos, donde detener su avance fue imposible”, determinó la investigación.

En su comunicado, el LACoFD dijo reconocer el impacto que el incendio de Eaton causó entre los residentes, por lo que comprendió que algunos miembros de la comunidad tuviesen preguntas sobre los horarios de evacuación y las comunicaciones de emergencia.

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“El departamento mantiene su compromiso con la transparencia y apoya las revisiones posteriores a la acción y las investigaciones independientes de la respuesta general a la emergencia”, expresó el LACoFD.

Recomendaciones al LACoFD

La agencia aseguró que acepta las conclusiones y recomendaciones expresadas por Citygate, que incluyen la implementación continua de los elementos de revisión posteriores a la acción y el desarrollo de procesos de inteligencia alternativos cuando las aeronaves no pueden volar.

“Desde entonces, el LACoFD ha integrado nuevas tecnologías en Tablet Command, implementando FireGuard, iniciando la adquisición de un nuevo sistema de despacho asistido por computadora para el 911 y está probando OroraTech para proporcionar imágenes satelitales en tiempo real”, se informó.

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Esta tecnología permite detectar y rastrear incendios forestales, lo que incluye la proyección de brazas, sobre todo cuando las aeronaves deben permanecer en tierra.

El departamento de bomberos dijo que apoya la asignación de un especialista técnico responsable de la inteligencia de incidentes durante incendios complejos.

El LACoFD afirmó mantener su compromiso con las revisiones e investigaciones posteriores a los incendios de Eaton y Palisades, que causaron 31 fallecimientos y destruyeron más de 16,000 estructuras en conjunto.

Para consultar el informe completo de Citygate, puede consultar este enlace.

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