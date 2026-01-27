Trump toma control de la reconstrucción de Los Ángeles tras incendios

El presidente Donald Trump tendrá el control de las obras de reconstrucción de Los Ángeles tras los incendios forestales de Eaton y Palisades tras criticar la labor de líderes locales y estatales demócratas.

La Casa Blanca anunció este martes que Trump firmó una orden ejecutiva con el propósito de reconstruir las zonas afectadas por los incendios que detonaron el 7 de enero de 2025.

President Trump is stepping in and cutting red tape so Los Angeles can FINALLY rebuild bigger, better, and stronger than ever. 🇺🇸 pic.twitter.com/5iyuVKrJPo — The White House (@WhiteHouse) January 27, 2026

De acuerdo con la administración Trump, la orden ejecutiva, firmada el 23 de enero, pretende eliminar la burocracia y acelerar la reconstrucción en las áreas de Pacific Palisades y Eaton Canyon un año después de los incendios que destruyeron cerca de 40,000 acres.

La orden ejecutiva firmada por Trump tiene el título: “Abordando los fracasos estatales y locales en la reconstrucción de Los Ángeles después de los desastres de los incendios forestales”.

La administración Trump culpó a los líderes políticos demócratas por el ritmo del proceso de reconstrucción que se tuvo durante el año pasado.

“El Gobierno Federal aprobó numerosas solicitudes individuales de ayuda para brindar apoyo financiero directo a los dueños de viviendas y negocios, y ayudar a los sobrevivientes a reparar, reconstruir, regresar a sus hogares, reabrir sus negocios y restaurar sus comunidades”, se lee en la orden ejecutiva.

Según el gobierno de Trump, muchos residentes y dueños de negocios no han podido utilizar los recursos debido a permisos engorrosos, confusos e inconsistentes, así como a demoras administrativas a nivel municipal, del condado y estatal.

“Las acciones de las autoridades estatales y locales han garantizado que la gran mayoría de las decenas de miles de viviendas y negocios destruidos por los incendios forestales todavía no se han reconstruido un año después”, se agrega en la orden ejecutiva.

Trump firmó la orden ejecutiva el 23 de enero. Crédito: Alex Brandon | AP

En su instrucción, Trump busca eludir las regulaciones de construcción de ciudades y condados, así como ordena una auditoría de $3,000 millones de dólares en fondos del programa de subvención para mitigación de riesgos federales que se otorgaron a California para prevenir incendios futuros.

No quedaba claro cuáles serían los efectos inmediatos de la orden ejecutiva firmada por el presidente sobre el ritmo de reconstrucción en las áreas afectadas por los incendios en la zona metropolitana de Los Ángeles.

Funcionarios estatales y locales dicen que Trump ha sido el mayor obstáculo para la reconstrucción, bloqueando que una solicitud de ayuda por desastre de casi $34,000 millones de dólares llegue al Congreso, lo que obstruye la llegada de fondos para la reconstrucción.

“Con más de 1,625 permisos de vivienda emitidos, cientos de viviendas en construcción y plazos de tramitación de permisos al menos dos veces más rápidos que antes de los incendios, una orden ejecutiva para reconstruir Marte sería igualmente útil“, dijo la oficina de prensa del gobernador Gavin Newsom.

“El gobierno federal debe liberar fondos, no agilizar la aprobación de permisos locales; el principal obstáculo es que las comunidades no tienen el dinero para reconstruir“, agregó el equipo de prensa del gobernador de California.

La publicación en redes sociales también incluyó un mensaje directo a Donald Trump:

“Señor presidente, por favor, ayúdenos de verdad. Se lo rogamos. Libere la ayuda federal por desastre que está reteniendo, la cual ayudará a las comunidades a reconstruir sus hogares, escuelas, parques e infraestructura. ¡Por favor, ayúdenos! ¡Por favor!”, concluye el mensaje.

