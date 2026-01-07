Le solicitan a Trump fondos para reconstruir zonas afectadas por los incendios de Eaton y Palisades

A un año de que California se viera afectada por los incendios de Eaton y Palisades, los cuales devastaron más de 16,000 hectáreas, una delegación bipartidista del Congreso de California encabezada por los presidentes de las delegaciones republicana y demócrata del Congreso, Ken Calvert y Zoe Lofgren, así como por los senadores demócratas Alex Padilla y Adam Schiff, le solicitaron a Donald Trump fondos y recursos federales retrasados para ayudar a las comunidades del condado de Los Ángeles a reconstruirse.

El fuego que se produjo el año pasado y las ráfagas de viento de hasta 160 km/h, obligaron a que decenas de miles de residentes evacuaron sus hogares, muchos de los cuales quedaron reducidos a cenizas, en tanto que 30 personas perdieron la vida.

De hecho, la magnitud de los incendios de Palisades y Eaton acabó con16,000 estructuras y dejó áreas completamente devastadas.

Aunque el gobierno federal se comprometió a brindar apoyos para reconstruir las viviendas y comercios consumidos por el fuego, el presidente Trump aún no ha aprobado la solicitud de California de ayuda adicional para catástrofes necesaria para la recuperación a largo plazo.

Continúa sin fluir la ayuda para reconstruir miles de hectáreas dañadas por los incendios en California. (Crédito: Jae C. Hong / AP)

Ante dicho retraso, un amplio grupo de legisladores de California en su mayoría demócratas firmó un documento solicitando la cooperación del presidente de la nación para que autorice los fondos necesarios y así iniciar la reconstrucción de las áreas dañadas.

“A medida que continúa el proceso de recuperación, se necesita apoyo federal adicional, y toda nuestra delegación espera con interés trabajar en cooperación con su administración para garantizar que las comunidades del sur de California reciban la parte que les corresponde de la ayuda federal para catástrofes.

Al igual que el Gobierno federal ha acudido en ayuda de las comunidades afectadas por los incendios forestales en el oeste de Estados Unidos, los tornados en el Medio Oeste, las tormentas de hielo en Texas o los huracanes en el sureste, debemos apoyar una vez más la recuperación de las familias, empresas y comunidades afectadas en el condado de Los Ángeles.

Por lo tanto, al conmemorar el primer aniversario de esta tremenda catástrofe, le instamos a que se asegure de que el condado de Los Ángeles disponga de los recursos necesarios para recuperarse y reconstruirse”, indica parte del texto.

Sigue leyendo:

• Incendios en Los Ángeles: a un año de los desastres de Eaton y Palisades, ¿qué sigue?

• Prohíben autobuses turísticos en zona quemada por incendio Palisades

• SCE reconoce posibilidad de ser culpable por incendio Eaton en Los Ángeles