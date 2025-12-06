Newsom recibe fuerte crítica de la Casa Blanca relacionada con ayuda para damnificados por incendios forestales

Después de que Gavin Newsom, gobernador de California, exhibió al presidente Donald Trump por, presuntamente, haber rechazado reunirse con él para analizar la posibilidad de destinar más ayuda para la recuperación de los incendios forestales ocurridos a principios de este año en el “Estado Dorado”, desde la Casa Blanca desmintieron dicha información

A través de un comunicado, el demócrata cuyo mandato expira el próximo año expuso que, pese a su promesa de ayudar, Donald Trump le estaba dando la espalda a los damnificados que perdieron su patrimonio a causa de los incendios.

“Hoy tuve reuniones productivas con líderes de ambos partidos que coincidieron en que la financiación de la recuperación es vital, mientras que los funcionarios federales de la administración Trump les dieron la espalda a los sobrevivientes al negarse siquiera a reunirse con nosotros.

La promesa del presidente Trump de ‘cuidar’ a los sobrevivientes fue claramente una mentira. No está aquí para la gente de Los Ángeles, al igual que no está aquí para los estadounidenses comunes.

Eso no es sólo una falta de respeto, es una vergüenza, y es hora de que despierte y haga su trabajo”, escribió.

Gavin Newsom pretende que el Congreso le destine $34 mil millones de dólares adicionales a los damnificados por los incendios forestales de principio de año. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Durante una entrevista concedida al diario The New York Post, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, le recordó al mandatario californiano que fueron sus errores los que impidieron apagar los incendios a tiempo y que sin el impulso del jefe de la nación y la financiación otorgada no se habría logrado tan rápido la remoción de escombros peligrosos producidos por el fuego, los cuales representaban un enorme riesgo para el resto de la ciudadanía.

“Newscum no tiene idea de lo que está hablando. Drenaron el embalse de Santa Ynez y no se prepararon para utilizar bombas y acueductos. Luego, ralentizaron el proceso de recuperación, demorando la aprobación de permisos a pesar de los enormes esfuerzos del presidente por facilitar el proceso en general.

El liderazgo histórico del presidente Trump tras los incendios forestales de Los Ángeles condujo a la operación de remoción de escombros peligrosos más rápida de la historia. Esto ha sido fundamental para ayudar a las comunidades a recuperarse de la tragedia. Y cuando los políticos y burócratas demócratas dijeron que algo así era imposible, el presidente Trump encontró una solución”, enfatizó.

Aunque ya se han emitido más de $7 mil millones de dólares en fondos federales para California, el gobernador Gavin Newsom pretende que el Congreso ceda a su solicitud de otorgar $34 mil millones de dólares adicionales.

