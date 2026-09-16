Max Verstappen vence a 100 pilotos en una carrera de karting y completa reto muy especial

Max Verstappen volvió a demostrar su habilidad al volante, aunque esta vez lejos de un monoplaza de Fórmula 1. El piloto de Red Bull fue protagonista de una peculiar carrera de karting en Silverstone, Reino Unido, donde tuvo que enfrentarse a 100 pilotos en un desafío llamado Max vs. 100.

El formato era tan sencillo como exigente: Verstappen comenzó desde la posición 101 y tenía 30 vueltas para adelantar a todos sus rivales. Cada participante que era superado por el neerlandés quedaba eliminado de la competencia.

El cuatro veces campeón de Fórmula 1 consiguió completar el reto y terminó en el primer lugar después de superar uno por uno a los 100 pilotos que participaron en el evento organizado por Red Bull Racing.

Verstappen adelanta a 64 pilotos en la primera vuelta

La carrera dejó claro desde los primeros metros que los participantes tendrían pocas oportunidades para escapar de Verstappen.

El neerlandés arrancó desde la posición 101 y adelantó a 20 pilotos antes de llegar a la primera curva. La competencia, además, estuvo marcada por una bandera amarilla en el hairpin y posteriormente por otra que afectó a todo el circuito.

A pesar de esas interrupciones, Verstappen cerró la primera vuelta en la P37, lo que significó que había ganado nada menos que 64 posiciones en un solo giro.

El formato de eliminación hacía todavía más complicado mantenerse en pista. Una vez que Verstappen rebasaba a un piloto, este quedaba fuera de la competencia, aunque podía permanecer en el circuito para apoyar a sus compañeros de equipo.

100 pilotos contra Max Verstappen

Los participantes fueron repartidos en cinco equipos de 20 pilotos, con la misión de intentar sobrevivir el mayor tiempo posible frente al piloto de Red Bull.

Uno de los participantes que logró resistir durante las primeras vueltas fue el dominicano RD Javi. Verstappen finalmente lo adelantó en la tercera vuelta, aunque consiguió terminar en la séptima posición entre los 100 participantes.

El desafío no solo dependía de la velocidad. Los organizadores introdujeron un elemento estratégico conocido como “Chucky Lap”, una variante del trazado que permitía a los pilotos cortar una curva.

El nombre hacía referencia a una comparación realizada por Zak Brown, quien había relacionado a Verstappen con el personaje Chucky.

¿Qué era la “Chucky Lap”?

La regla de la “Chucky Lap” añadía otro elemento de presión a la carrera.

Los 100 participantes tenían que utilizar obligatoriamente esta variante antes de la vuelta 15. De no hacerlo, recibirían una bandera negra y serían descalificados.

Verstappen también podía recurrir al atajo, pero tenía una condición diferente: solo podía utilizarlo después de completar la vuelta 15.

There’s chucky lap where drivers can use a shortcut ONLY ONCE to escape from max but they have to use it BEFORE lap 15 .. max gets his chucky lap AFTER lap 15 ?? pic.twitter.com/9P7AcgAiT9 — zax (@maybezax) September 16, 2026

El desafío estaba programado originalmente para 30 vueltas, aunque también existía un límite de tiempo. Finalmente, la carrera quedó establecida con un máximo de 35 minutos.

Verstappen completa el reto en Silverstone

Con el paso de las vueltas, el número de rivales fue disminuyendo hasta que Verstappen alcanzó las primeras posiciones.

El piloto neerlandés fue adelantando a sus competidores hasta llegar al primer lugar y completar el objetivo de Max vs. 100.

La carrera permitió a Verstappen competir en un formato completamente distinto al habitual en la Fórmula 1, pero con una constante que se mantiene independientemente del tipo de vehículo: su capacidad para encontrar espacios y adelantar a sus rivales.

Sigue leyendo:

· Max Verstappen enfrentará un desafío en karting contra 100 corredores

· Checo Pérez quedó satisfecho con su resultado en el GP de Países Bajos

· ¿$20 millones? McLaren F1 GTR 10R buscará hacer historia en una subasta

