Max Verstappen enfrentará un desafío en karting contra 100 corredores

Max Verstappen volverá a competir en una pista de karting, aunque esta vez tendrá una misión muy distinta a la de una carrera convencional: el tetracampeón mundial de Fórmula 1 partirá desde el último lugar entre 101 pilotos y deberá abrirse paso hasta superar a todos sus rivales. El desafío se celebrará el 16 de septiembre en Silverstone y será transmitido en directo,

La carrera se desarrollará sobre un circuito construido específicamente para esta competición en el mismo escenario que alberga el Gran Premio de Gran Bretaña. El trazado fue diseñado por David Terrien, expiloto y campeón mundial de karting, con el objetivo de permitir una parrilla de participantes mucho mayor de lo habitual.

Verstappen ocupará la posición 101 en la salida, mientras los otros 100 competidores se alinearán delante de él. La organización presenta el evento como una carrera de karts de dimensiones inéditas por la cantidad de pilotos que participarán.

Four-time Formula 1 world champion Max Verstappen will take on 100 drivers in a unique go-karting event live on Disney+ on Sept. 16 ?? — ESPN F1 (@ESPNF1) August 25, 2026

El neerlandés conoce bien esta disciplina. Se subió por primera vez a un kart a los cuatro años y comenzó a competir en campeonatos desde los siete, antes de avanzar por las categorías inferiores que lo llevaron hasta la Fórmula 1.

Su trayectoria posterior lo convirtió en uno de los principales nombres de la máxima categoría. Verstappen debutó en F1 en 2015 y se convirtió en el ganador más joven de una carrera al triunfar con Red Bull en 2016. Entre 2021 y 2024 consiguió cuatro campeonatos mundiales consecutivos.

Una carrera con tecnología y participantes de distintos deportes

El regreso al karting tendrá además una presentación diferente. La retransmisión incorporará información de carrera en tiempo real, gráficos inspirados en videojuegos y tomas realizadas con drones. Verstappen también podrá comunicarse directamente con otros pilotos mientras se desarrolla la prueba.

El propio campeón destacó la importancia que tuvo esta disciplina en su formación.

Max is returning to his racing roots… and you could be on grid! ?



Be one of the 100 competitors facing the four-time champ at Silverstone in September by tapping the link below ?



? https://t.co/hNQvu96F7t pic.twitter.com/G9LE48S1pO — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 25, 2026

“En el karting aprendes todos los fundamentos: salidas, defensa y adelantamientos“, comentó Verstappen. “Por supuesto, pasé gran parte de mi vida en el karting, así que siempre es agradable volver”.

El piloto también explicó qué aspectos técnicos considera esenciales cuando vuelve a conducir un kart.

“Se trata de entender el agarre del kart. He pasado tantos años compitiendo en karts que retomas el ritmo de forma bastante natural”.

Entre los 100 participantes habrá representantes de diferentes ámbitos deportivos y del entretenimiento. La lista incluye al ultrarunner Arda Saatçi, al especialista en lanzamientos de baloncesto Chris “Lethal Shooter” Matthews y al ciclista de montaña de estilo libre Matt Jones.

También participarán streamers como TheGrefg, Caedrel y TheDonato. La relación completa de los 100 pilotos será anunciada antes de la celebración del evento.

Para Verstappen, uno de los atractivos estará precisamente en afrontar una carrera desde una posición poco habitual para él. Al ser preguntado por aquello que más espera de la competición, resumió su expectativa con una frase: “Simplemente ver cómo se desata el caos delante de mí”.

El desafío reunirá así la experiencia del cuatro veces campeón mundial con un grupo de participantes procedentes de disciplinas deportivas y del mundo del streaming, todos sobre un trazado diseñado específicamente para albergar una parrilla de 101 karts.

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