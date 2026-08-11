Brad Pitt defiende el uso de la IA en producciones de mediano presupuesto

El actor estadounidense Brad Pitt se pronunció a favor del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria cinematográfica, especialmente para las producciones de mediano presupuesto.

En entrevista con la revista Esquire, el protagonista de historias como “Bullet Train” y “F1” habló sobre el debate que ha generado el uso de la IA en el cine. Según su testimonio, esta herramienta podría representar un beneficio para los proyectos más pequeños.

“Hay mucho rechazo contra la IA, pero la IA va a ser precisamente lo que, si se usa como herramienta, va a ayudar a que se hagan estas películas de mediano presupuesto, películas con presupuestos de entre 40 y 90 millones de dólares”, comentó el histrión de 62 años.

Brad Pitt aseguró que lejos de ser una amenaza, la Inteligencia Artificial se trata de “un experimento muy interesante”, pues no se aleja de los procedimientos que los grandes estudios utilizan hoy en día para la realización de escenas de acción, efectos especiales o rejuvenecimiento digital.

A propósito, el famoso comentó: “Nos están diciendo a todos que… nos escaneemos. Llevo siendo escaneado los últimos 20 años, y siempre he incluido en mi contrato: son míos y los destruyo. ¡Debería haberlos guardado! Todo este tiempo siempre los he destruido, porque soy un chico paranoico de Ozark“.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que esta herramienta pueda sustituir o replicar el trabajo de los actores frente a las cámaras, Brad Pitt respondió:

“Depende de quién lo cree, ¿sabes? De quién está detrás, de quién cuenta la historia. Quién dice ‘quiero ver esta emoción de él’ y luego puede explorar lo que la IA ofrece y decir ‘más en esta dirección’, y ajustarlo de esa manera. Así que podrían hacerlo, pero el producto final podría no ser mis elecciones ni lo que encontré y descubrí en la obra”.

Para finalizar, Brad Pitt indicó que la industria cinematográfica no es la única que ha incorporado esta tecnología, pues recientemente escuchó una canción producida con IA que le resultó interesante.

“Escuché una canción de IA el otro día que era bastante buena, pero tenía una naturaleza repetitiva (…) No va a ser lo mismo que escuchar su voz, la voz de una mujer, la voz de una persona”, finalizó.

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