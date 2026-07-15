¿Cómo reaccionó Brad Pitt al anuncio de que dos de sus hijos eliminarán su apellido?

La fractura familiar entre Brad Pitt y sus hijos ha sumado un nuevo capítulo. Tras conocerse que Zahara y Maddox iniciaron formalmente el proceso legal en California para eliminar el apellido de su padre y llamarse legalmente Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie, la reacción del actor no se ha hecho esperar.

Según revelaron fuentes cercanas al entorno del intérprete a la revista People, Pitt decidió no oponerse a las solicitudes judiciales de sus hijos, a pesar del profundo dolor que le causa la situación.

De acuerdo con los reportes, los jóvenes cumplieron con el requisito legal de publicar avisos en el Los Angeles Daily Journal para oficializar el trámite. Ante esto, el círculo íntimo del actor asegura que Pitt considera que una intervención legal de su parte no mejoraría el panorama.

“Al final del día, siempre va a respetar las decisiones que tomen sus hijos”, señaló una fuente allegada, admitiendo que para cualquier padre ser excluido intencionalmente de la vida de sus hijos como “castigo” resulta sumamente desolador.

El distanciamiento familiar, que comenzó tras el polémico divorcio de la pareja en 2016 tras un incidente en un vuelo privado, ha escalado con los años.

Mientras que el entorno de Pitt atribuye la actitud de los jóvenes a una presunta “campaña deliberada y perjudicial de alienación parental” por parte de Angelina Jolie, allegados a la actriz rechazan esta versión, asegurando que ella promovió durante años la terapia familiar para intentar sanar las relaciones.

A pesar de que el actor ve este alejamiento como “la traición definitiva” y prefiere dejar atrás el resentimiento con Jolie para seguir adelante con su vida, su postura con respecto a sus seis hijos es muy diferente.

Las fuentes aseguran que Pitt no ha cerrado la puerta a la reconciliación y que los recibirá “sin dudarlo” si en algún momento deciden volver a formar parte de su vida. Mientras tanto, prefiere concentrarse en el futuro y confiar en que el paso del tiempo ayude a cerrar unas heridas que hoy parecen definitivas.

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