Maddox Jolie Pitt solicita eliminar legalmente el apellido de su padre Brad Pitt

Según informa TMZ, Maddox presentó documentos legales para eliminar “Pitt” de su nombre de manera oficial, pasando a ser “Maddox Chivan Jolie”. Esta decisión no es una sorpresa, ya que el joven de 23 años ya había dejado de utilizar el apellido paterno en el ámbito profesional. Recientemente, trabajó como ayudante de dirección en la película “Couture” de su madre, Angelina Jolie, apareciendo en los créditos como “Maddox Jolie”.

Maddox no es el primero de los hijos de “Brangelina” en distanciarse del apellido de su padre. Shiloh, que ahora tiene 20 años, solicitó cambiar su nombre a “Shiloh Nouvel Jolie” el día que cumplió la mayoría de edad, en mayo de 2024. La petición fue concedida por un tribunal de Los Ángeles unos meses después.

Por su parte, Zahara también dejó ver su preferencia por el apellido materno. Al recibir su diploma en Spelman College, su nombre se leyó como “Zahara Marley Jolie”, aunque en el programa de graduación figurara como “Zahara Marley Jolie-Pitt”.

La más joven de las hermanas, Vivienne, de 17 años, también optó por aparecer como “Vivienne Jolie” en el programa del musical “The Outsiders”, que ayudó a producir junto a su madre. Este cambio informal fue confirmado por PEOPLE en mayo de 2024.

Solo Pax, de 22 años, y Knox, de 17, parecen haber mantenido hasta ahora la etiqueta “Jolie-Pitt”.

Un distanciamiento evidente

La relación entre Brad Pitt y sus hijos se deterioró notablemente tras la separación de la pareja en 2016, después de más de una década juntos.

Angelina Jolie solicitó el divorcio alegando que Pitt había maltratado física y verbalmente a ella y a sus hijos durante un incidente en un avión. En una contrademanda, la actriz llegó a afirmar que Brad “estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en la cara”.

En respuesta, un representante del actor insistió: “Brad asumió la responsabilidad de lo que hizo, pero no lo hará por cosas que no hizo”.

La disputa legal se extendió durante años, no solo por la custodia y el divorcio —que fue resuelto finalmente en diciembre de 2024—, también por una complicada batalla en torno a la bodega Château Miraval que ambos poseían.

Sobre el cambio de nombre de Maddox, una fuente cercana a Brad Pitt declaró a Entertainment Weekly: “No es de extrañar que esta noticia se difundiera poco después de que Brad tuviera una victoria probatoria significativa en el caso Miraval”.

Hasta el momento, los representantes de Angelina Jolie y Brad Pitt no han hecho comentarios oficiales sobre la solicitud legal de Maddox.

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