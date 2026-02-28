Maddox, hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie, se quita el apellido del actor

El nuevo proyecto en pantalla grande de Angelina Jolie, la cinta “Culture”, generó una amplia conversación en redes sociales luego de salir a relucir que su hijo Maddox, fruto de su matrimonio con Brad Pitt, hizo un cambio drástico que evidenció el estatus actual de su relación con su padre.

La prensa y el público que asistió al estreno de la esperada película en París apuntó a que el primogénito de la pareja, quien formó parte del equipo de producción, apareció en los créditos como “Maddox Jolie”, dejando fuera el apellido “Pitt”.

Este hecho fue reportado por medios franceses y, horas más tarde, el portal People confirmó que en las notas de producción que fueron entregadas a periodistas durante el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2025, el nombre de Maddox también apareció únicamente con el apellido de la actriz.

La decisión del joven artista tomó por sorpresa a quienes han seguido de cerca su trayectoria en el cine. Y es que hasta el año 2024, Maddox no tenía problema en lucir el nombre de su padre, pues en el proyecto “Maria” apareció bajo el nombre “Maddox Jolie-Pitt”.

El hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt se quitó el apellido del actor. Crédito: Joel C Ryan/Invision | AP

De esta manera, el asistente de producción se suma a tres de sus cinco hermanos que han optado por cortar lazos de forma oficial con su padre. Recordemos que en 2023, Zahara se sumó a la hermandad “Alpha Kappa Mu Pi” como “Zahara Marley Jolie”. Por su parte, la joven Vivienne debutó como productora de la obra de Broadway, “The Outsiders”, junto a Angelina Jolie, decidiendo que sus créditos fueran atribuidos bajo el nombre “Vivienne Jolie”.

La última de las integrantes de la familia que decidió cambiar legalmente su nombre fue Shiloh Jolie, cuando alcanzó los 18 años de edad, en 2024.

Sin embargo, el resto de los hijos de la expareja de famosos, es decir, Pax de 22 años y Know de 17, se han mantenido al margen de la polémica y han optado por mantener el apellido de su papá, Brad Pitt. Este último no ha dado declaraciones sobre la polémica que se generó con la noticia.

