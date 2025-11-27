Mercedes-AMG y Brad Pitt revelan el futuro GT Coupé de 2026

El universo de los autos de alto rendimiento suele avanzar en silencio, pero esta vez Mercedes-AMG decidió romper el esquema y hacer ruido desde el inicio. La marca ya trabaja en un nuevo GT Coupé de cuatro puertas que verá la luz en 2026, un modelo que promete redefinir el concepto de gran turismo eléctrico dentro del segmento premium.

Más allá de su potencia o de su tecnología, el vehículo ha generado enorme expectativa gracias al enfoque mediático que lo acompaña y a la presencia de Brad Pitt como embajador oficial de la campaña.

Desde el primer anuncio, AMG ha dejado claro que este no es un cupé más dentro de su catálogo. El proyecto nace con la intención de convertirse en su modelo GT más avanzado hasta la fecha, y todo indica que la marca está buscando elevar el estándar en un segmento dominado por propuestas como el Porsche Taycan GT.

La idea no es solo competir, sino poner sobre la mesa una reinterpretación moderna del gran turismo, ahora bajo una arquitectura completamente eléctrica.

Un proyecto que inicia una nueva generación AMG

El desarrollo de este modelo se basa en una plataforma inédita: la AMG.EA. Será la primera vez que un vehículo de serie utilice esta arquitectura, diseñada específicamente para autos deportivos eléctricos de altas prestaciones. A partir de ella, Mercedes-AMG planea una nueva familia de productos, donde también se contempla un crossover premium con ambición global.

El GT Coupé —con nombre clave Concept AMG GT XX en sus fases iniciales— adoptará una carrocería de cuatro puertas, una decisión que demuestra el interés de la marca por mezclar deportividad pura con mayor practicidad. Aunque su configuración final continúa en reserva, los primeros adelantos confirman que se trata de un proyecto en el que se está siendo particularmente cuidadoso con la experiencia de conducción.

Durante el proceso de desarrollo, AMG adelantó que este nuevo GT incorporará tecnologías inéditas en materia de propulsión eléctrica. Una de las claves será un sistema compuesto por tres motores de flujo axial, respaldados por una batería con refrigeración directa. Esta combinación busca ofrecer un rendimiento elevado de manera sostenida, incluso en situaciones de alta demanda energética, algo fundamental para un deportivo que pretende medirse con referentes del segmento.

La influencia de Brad Pitt y su conexión con AMG

Uno de los elementos más llamativos alrededor del proyecto ha sido la participación del actor estadounidense Brad Pitt, quien se convirtió en embajador del vehículo bajo el lema: “AMG no solo construye autos, construye emociones”.

Brad Pitt con el Mercedes-AMG GT 4-puertas Coupé. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Su presencia no busca únicamente aportar visibilidad, sino fortalecer la narrativa de un GT Coupé que toma inspiración en el mundo de la Fórmula 1, un entorno que Pitt conoce bien tras protagonizar recientemente una película basada en esta categoría.

El anuncio oficial se dio durante el Gran Premio de Las Vegas, un escenario de alto impacto mediático donde Mercedes-AMG aprovechó para presentar un adelanto del prototipo. Allí, el piloto George Russell compartió sus primeras impresiones tras conducirlo en pruebas internas, señalando que el vehículo es —según sus palabras— extraordinario para carretera.

La estrategia también incluyó un video promocional donde Russell interpreta a un valet parking encargado de entregar el auto a Pitt. Aunque el material mantiene la intriga sobre el diseño definitivo, sí permite observar algunos rasgos generales de la propuesta, entre ellos su silueta estilizada y una estética que enfatiza la mezcla entre elegancia y carácter deportivo.

Tecnología, pruebas y el objetivo de superar al Taycan GT

Mercedes-AMG ha tenido varias fases de prueba en circuitos y carreteras alrededor del mundo. Si bien las unidades vistas hasta ahora mantienen camuflaje, se aprecia un diseño que guarda cierta conexión con el GT actual, aunque con proporciones revisadas y un lenguaje visual más adaptado a la era eléctrica.

La marca sabe que su principal rival será el Porsche Taycan GT, actualmente uno de los cupés de cuatro puertas más valorados por su potencia, comportamiento dinámico y refinamiento interior. Sin embargo, Mercedes-AMG no solo pretende alcanzarlo, sino superarlo mediante tecnología de nueva generación y un enfoque de conducción más emocional.

El sistema de propulsión eléctrica del Concept AMG GT XX, junto con una suspensión orientada a la estabilidad a altas velocidades y un confort optimizado para los ocupantes, representa la fórmula con la que la marca espera abrir un nuevo capítulo dentro de su división deportiva.

La llegada del modelo está programada para mediados de 2026 y marcará el inicio de una nueva era para AMG.

