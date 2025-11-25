IA y robots: el fin del trabajo tradicional, según Elon Musk

Los avances en inteligencia artificial y robótica están llevando la conversación sobre el futuro laboral a un terreno completamente nuevo. Durante el Foro de Inversión Estados Unidos–Arabia Saudita, celebrado en Washington DC, Elon Musk planteó uno de sus mensajes más radicales: dentro de un periodo de entre 10 y 20 años, “trabajar será opcional”. Sus palabras, respaldadas por la acelerada evolución tecnológica, sacudieron un debate que ya venía ganando fuerza.

Musk compartió escenario con Jensen Huang, CEO de NVIDIA, y con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, en una mesa redonda que se centró en cómo la economía, la energía y la organización social cambiarán a medida que la IA adquiera protagonismo. Para el empresario, la combinación entre inteligencia artificial avanzada y robots humanoides no solo transformará los oficios actuales, sino que cambiará por completo la relación de las personas con la riqueza.

“Quien quiera trabajar, lo hará por gusto, como quien cultiva un huerto”, afirmó Musk, reforzando su visión de un mundo donde la productividad será tan elevada que las dinámicas económicas dejarán de depender del empleo tal como se entiende hoy. También aseguró que en un futuro así, el concepto de dinero podría volverse secundario, limitado únicamente por factores físicos como la energía o la disponibilidad de materiales.

Un proyecto de infraestructura sin precedentes

Durante la jornada, una de las noticias que más llamó la atención fue la presentación de un nuevo centro de datos de 500 megavatios impulsado por xAI y la empresa saudí Humain AI.

El proyecto utilizará tecnología de NVIDIA, algo que Jensen Huang celebró como un paso decisivo hacia una infraestructura más robusta y capaz de soportar la demanda global de modelos de IA cada vez más complejos.

Huang destacó que el mundo ha pasado de depender de sistemas informativos tradicionales a abrazar modelos generativos capaces de producir contenido, software y respuestas en tiempo real. Para él, las llamadas “fábricas de IA” serán tan esenciales como lo fue la electrificación durante el siglo XX, al permitir que las empresas creen y ejecuten modelos avanzados a gran escala.

¿Desaparición de trabajos o transformación profunda?

Aunque Musk dio por hecho que la automatización hará que el trabajo deje de ser necesario, Huang planteó una visión más matizada. A su juicio, todos los oficios se verán modificados por la inteligencia artificial, pero eso no implica su desaparición total.

Como ejemplo, mencionó la radiología, donde la IA ha permitido procesar imágenes más rápido, aumentando la productividad y, sorprendentemente, la demanda de especialistas.

“Al tener más herramientas y más ideas, probablemente estaremos más ocupados”, señaló Huang, subrayando que la automatización no siempre reemplaza tareas, sino que amplía la capacidad humana y genera nuevas oportunidades.

Elon Musk / AP. Crédito: Francis Chung | AP

El príncipe heredero saudí respaldó esta idea al mencionar el impacto positivo de las tecnologías de propósito general en la historia. Desde materiales avanzados capaces de capturar agua y CO2 hasta nanorrobots utilizados en medicina genética, explicó que la IA ha abierto puertas a desarrollos que hace apenas unos años parecían ciencia ficción.

Energía, espacio y una nueva escala de progreso

Otro momento clave de la discusión llegó cuando Musk habló sobre la expansión de la IA más allá del planeta. Para él, alcanzar una civilización de tipo Kardashev 2 —capaz de aprovechar enormes cantidades de energía solar— exigirá desplegar satélites equipados con IA en órbita.

“En solo cuatro o cinco años, la forma más barata de computar IA será en el espacio”, anticipó Musk, argumentando que las condiciones en órbita permiten una refrigeración mucho más eficiente y un acceso constante a energía limpia. Huang estuvo de acuerdo en que la computación acelerada ya domina la industria, recordando que hace apenas seis años la mayoría de supercomputadores funcionaban solo con CPUs, mientras que hoy menos del 15% mantiene ese modelo.

Una alianza estratégica para un futuro digital

El evento cerró con un mensaje conjunto: la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita ha evolucionado desde la energía tradicional hacia el terreno digital, y ahora se consolida alrededor de la inteligencia artificial. Para los participantes, esta cooperación representa la oportunidad de acelerar el desarrollo económico y tecnológico durante las próximas décadas.

La visión presentada por Musk plantea un escenario en el que la abundancia generada por la IA permite que trabajar deje de ser una obligación. Ya sea que se cumpla o no en los plazos previstos, su declaración vuelve a poner sobre la mesa preguntas críticas: ¿Qué papel tendrá el ser humano en una economía hiperautomatizada? ¿Qué significa prosperar en un mundo donde la tecnología produce casi todo? El debate, sin duda, apenas comienza.

