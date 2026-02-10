Se revelan detalles sobre la secuela de “Once Upon a Time In Hollywood” con Brad Pitt

El año pasado te confirmamos que Brad Pitt regresará a la pantalla grande en su personaje de Cliff Booth para la secuela de la exitosa cinta “Once Upon a Time In Hollywood”, y es a solo días de lanzarse el primer teaser de esta secuela que te traemos los detalles más destacados del proyecto dirigido por David Fincher.

Hasta hace unos días, solo se sabía que la historia seguiría a Booth como “arreglador de estudios de Hollywood” en 1977, ocho años después de los hechos originales. No obstante, el primer avance de “The Adventures of Cliff Booth”, título oficial de dicha secuela, se presentó de forma sorpresiva durante la edición número 60 del Super Bowl.

El breve clip, hasta ahora presentado solo televisión, presenta al personaje Elizabeth Debicki en compañía de Brad Pitt y lo cuestiona sobre su encuentro con la Familia Manson. Booth da una respuesta que refleja el estado en el que se encuentra su personaje para esta nueva aventura.

“No poseo muchos talentos, pero sé que no debo interponerme en el camino de una buena historia“, se le escucha decir antes de mostrar una compilación de imágenes de clubes, playas y estudios de filmación.

Brad Pitt protagonizará la cinta “The Adventures of Cliff Booth”. Crédito: Joel C Ryan/Invision | AP

Quentin Tarantino se baja del proyecto y sede la dirección a David Fincher

Uno de los principales detalles que captó la atención del público fue la decisión de Quentin Tarantino, director de “Once Upon a Time In Hollywood”, de no formar parte de la secuela protagonizada por Pitt. Al ser cuestionado sobre el motivo, el cineasta confesó que se trata de una historia concluida que no representa un nuevo reto a nivel profesional.

“Creo que David Fincher y yo somos los dos mejores directores (…) Me encanta este guion, pero sigo recorriendo el mismo terreno que ya he pisado. Simplemente, dejó de entusiasmarme”, indicó en el podcast The Church of Tarantino. “Esta última película… tengo que no saber qué estoy haciendo otra vez. Tengo que estar en territorio inexplorado“.

No obstante, el creador David Fincher aceptó el reto y, según las palabras de Brad Pitt y Elizabeth Debicki, su liderazgo ha sido inigualable: “Me encantó. Filmamos casi seis meses en Los Ángeles, y simplemente adoré trabajar con David, lo quiero muchísimo. Y trabajar con Brad, en su papel absolutamente icónico, fue una alegría“, destacó la actriz.

A la par de Pitt, “The Adventures of Cliff Booth” contará con las participaciones de Yahya Abdul-Mateen II, JB Tadena, Scott Caan, James Caan, Carla Gugino, Timothy Olyphant, Holt McCallany y Peter Weller, por mencionar algunos.

