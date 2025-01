Brad Pitt reacciona a la estafa de $850,000 dólares a una mujer con fotos de él 

El nombre del actor Brad Pitt no ha dejado de encabezar los titulares internacionales luego de que una mujer de origen francés fue estafada por más de $850,000 dólares por un individuo que usó inteligencia artificial para hacerse pasar por él.

Como resultado de la ola de reacciones que se generó al respecto, el protagonista de historias como “Bullet Train” y “World War Z” decidió pronunciarse al respecto por medio de su portavoz en un comunicado difundido por Variety.

De acuerdo con la publicación, Pitt tachó de “horrible” la situación que la mujer de 53 años atravesó hace algunas semanas: “Es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre fans y famosos”, expresó el reconocido histrión.

Asimismo, el ganador del Premio Oscar instó a sus seguidores a “no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no están presentes en las redes sociales”, como es su caso desde hace varios años.

Recordemos que la mujer declaró que el estafador en cuestión la abordó utilizando de la estrella de Hollywood en diferentes situaciones aparentemente “cotidianas” generadas por medio de Inteligencia Artificial (IA).

“Me enviaba fotos y, cuando hacía búsqueda en línea, no las veía. Por eso, me decía: ‘Son fotos que ha hecho para mí’“, declaró la afectada en entrevista con el programa “Sept à Huit”.

El delincuente habría conseguido asegurar los más de $800,000 dólares luego de asegurar a la mujer que debía recibir una operación para curarse de cáncer en los riñones y que no tenía acceso a sus cuentas bancarias como resultado de su divorcio con Angelina Jolie.

