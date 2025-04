Todas las sucursales de Costco cerrarán por durante 24 horas en las próximas semanas

La cadena de minorista Costco anunció que los próximos días de abril cerrará por 24 horas todas sus 617 sucursales en Estados Unidos, una tendencia a la que se han sumado otros supermercado y está relacionada con las festividades religiosas.

Denominado “apagón minorista” tiene que ver con el domingo de Pascua que es uno de los 7 días del año en los que Costco está cerrado por completo en todas sus sucursales, así como en Navidad, Año Nuevo, Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día Laboral y Día de Acción de Gracias.

El cierre de todas las tiendas de Costco será este próximo 20 de abril, es decir, que ningún cliente o comprador puede dirigirse a ninguna de sus 617 sucursales a adquirir productos para estas fechas.

Cierre de Costco por Domingo de Pascua

La festividad religiosa de Semana Santa está a pocos días de celebrarse y como es costumbre todos los años, son muchos los que se preguntan si Costco abrirá sus puertas durante los festivos y la respuesta es no, lo que significa que adaptará su horario a las festividades religiosas e invita a los clientes a planificarse para no quedarse sin sus compras.

En ese sentido, Costco invitó a los clientes y compradores de la cadena de minorista a tomar sus previsiones durante este domingo 20 de abril y hasta el lunes 21 de abril, día en el que retomarán las actividades diarias y la venta al público.

La decisión de Costco de cerrar en este día obedece a que buscan ofrecer un día a sus trabajadores y empleadores para que disfruten de la festividad religiosa junto a sus seres queridos, una política que también se aplica en fechas como Navidad y el Día de Acción de Gracias.

Aunque es una medida que pretende otorgar un día de descanso a sus trabajadores, puede no ser beneficiosa para sus clientes, es por ello que piden tomar previsiones ante el cierre, adquiriendo los productos que necesiten días antes de cerrar las tiendas por 24 horas.

La atención de Costco el día sábado será de la siguiente manera

El horario de atención al público en general será de 9:00 a.m. a 8:00 p.m, mientras que los miembros Plus contarán con la opción de compras anticipadas de8:00 a.m. a 9:00 a.m. El horario de la cafetería estará comprendido entre las 10:00 a. m. a 7:00 p.m. En cuanto al combustible, podrán disfrutar del servicio 6:00 a.m. a 9:00 p.m., las 2 últimas estarán disponibles para todos los miembros.

No solo Costco y Sam’s Club cerrarán sus sucursales este domingo 20 de abril, también lo harán las tiendas de ALDI, The Container Store, Burlington, Bloomingdale’s, T.J. Maxx, Publix, Michaels, Macy’s, HomeGoods, Hobby Lobby, Supercuts, Goodwill y Lowe’s.

De acuerdo con el calendario oficial de días feriados del gobierno de Estados Unidos, el Domingo de Pascua no es un día festivo federal. Por lo tanto, los empleados que trabajen ese día no recibirán pago por horas extra u “overtime”, según la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés).