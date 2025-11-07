Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por $35,000,000 de dólares por bodega Miraval

Todo parece indicar que las diferencias entre Angelina Jolie y Brad Pitt están lejos de terminar, pues se dio a conocer que el actor inicio un nuevo proceso legal contra su ex esposa en donde exige $35,000,000 de dólares en compensación por daños y perjuicios relacionados con la finca que compraron en 2008, Château Miraval.

De acuerdo con la revista People, la demanda del galán de Hollywood está motivada por la venta no autorizada de una parte de sus acciones de ese castillo y su viñedo en la Provenza francesa a un empresario ruso tras su separación de la histrionisa.

Si bien esta batalla legal ya se encontraba en curso, el equipo legal de Pitt reiteró su solicitud al presentar como prueba las interacciones entre los abogados del comprador Yuri Shefler y los de Jolie durante la venta de sus participaciones en 2021.

La batalla legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt continúa. Crédito: Charles Sykes/Invision | AP

Dichas pruebas incluyen decenas de correos electrónicos en los que los abogados de Angelina Jolie hacen mención de su problema legal con Brad Pitt, así como la indemnización que solicitó en su momento por los daños que la venta ocasionó a las operaciones del viñedo.

Asimismo, se estipula que la protagonista de “Maléfica” se negó a comprar las acciones de su ex esposo debido a su negativa a firmar el acuerdo de confidencialidad que él le propuso. Según medios internacionales, este estaba diseñado para “obligarla a guardar silencio sobre un incidente violento ocurrido en un avión privado en 2016”, el cual fue investigado por el FBI en su momento.

A pesar del revuelo que ha generado esta noticia, hasta el momento Angelina Jolie y su equipo legal se han mantenido con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto. Mientras tanto, se reveló que la próxima audiencia dentro del proceso está programada para el próximo 17 de diciembre.

