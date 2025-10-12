Afirman que Brad Pitt se mudó con Ines de Ramon, 29 años más joven que él

Brad Pitt e Ines de Ramon están dando un significativo paso adelante en su relación. Según fuentes cercanas a la pareja citadas por la revista ‘People’, el actor y su novia están viviendo juntos, consolidando un vínculo que describen como “muy sólido” después de tres años juntos.

La fuente revela que la dinámica de la pareja es de gran complicidad: “Brad está incluyendo a Inés en todos sus planes de viaje, y cuando están en casa, simplemente se relajan juntos”.

Pero la fortaleza de su unión va más allá de los momentos cotidianos. De Ramon se ha convertido en un “pilar fundamental” en la vida de Pitt, brindándole un apoyo crucial durante momentos difíciles, como la reciente muerte de la madre del actor.

Brad Pitt y su novia Ines de Ramon juntos en la premier de ‘F1 The Movie’, en Londres, el 23 de junio de 2025.

Crédito: Scott A Garfitt/Invision/AP.

La nueva mansión de Pitt

Este nuevo capítulo de convivencia parece estar vinculado a la reciente compra de Pitt de una mansión de 8,300 pies cuadrados en Hollywood Hills, California, por la que pagó 12 millones de dólares.

Dado que el ganador del Oscar es un conocido entusiasta de las reformas, se especula que podría embarcarse en un proyecto de remodelación de la propiedad, construida a finales de los 80, y se espera que la opinión de De Ramon sea clave en cualquier decisión.

La relación, que comenzó en 2022, pero que no hizo su debut público hasta el Festival de Cine de Venecia en 2024, la misma ha captado la atención mediática, en parte por la diferencia de edad entre ellos (él tiene 61 años y ella 32).

Sin embargo, los reportes actuales pintan el retrato de una pareja que ha construido unos cimientos sólidos, superando juntos un año movido para Pitt —con el estreno de su película ‘F1’ y el robo de una de sus propiedades— y que ahora inicia una nueva etapa bajo el mismo techo.

Seguir leyendo: