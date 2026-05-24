Tras su polémica separación de Angelina Jolie, Brad Pitt no quiere volver a casarse
El actor de 62 años no planea llegar al altar con su actual pareja, Ines de Ramon, afectado por la pérdida total de contacto con sus seis hijos
Brad Pitt tomó una decisión definitiva sobre su vida sentimental: no volverá a contraer matrimonio. A pesar de mantener una relación sólida y feliz desde 2022 con la diseñadora de joyas Ines de Ramon, de 33 años, fuentes cercanas al oscarizado actor confirmaron que una tercera boda “no está en sus planes”.
Los motivos detrás de esta postura no se deben a una crisis de pareja, sino a las profundas secuelas emocionales de su mediático y turbulento divorcio de Angelina Jolie. Según informes obtenidos por Page Six, Pitt se encuentra “devastado” por la pérdida total de contacto con sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne.
“Ha habido una campaña de alienación (por parte de Jolie) que ha tenido éxito”, reveló una fuente al medio estadounidense, calificando el antagonismo de la actriz como “enorme”.
El informante detalló que el alejamiento de sus hijos ha marcado un punto de no retorno para el protagonista de “Fight Club”, quien ya no contempla casarse ni tener más descendencia.
La dolorosa realidad familiar volvió al foco público tras la reciente graduación universitaria de su hija Zahara en Atlanta.
La joven decidió omitir el apellido de su padre al ser presentada en el escenario como “Zahara Marley Jolie”, un gesto que evidencia la fractura familiar.
Ante las críticas contra el actor por no asistir al evento, su entorno cercano argumentó el boicot de la situación: “No se puede promover un distanciamiento total y luego criticar a alguien por no ir a un evento donde se han asegurado de que no sea bienvenido”.
